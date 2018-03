Rihanna zapustila Snapchat in povzročila novo izgubo

Delnice podjetja so padle za štiri odstotne točke

18. marec 2018 ob 08:49

30-letno zvezdnico z Barbadosa Rihanno je močno zmotil oglas, ki se je pojavil na družbenem omrežju Snapchat, kjer so se norčevali iz nasilja v družini in ob tem objavili fotografijo pevke z nekdanjim fantom Chrisom Brownom.

"Snapchat, vem, da že veste, da niste več moja najljubša aplikacija," je zapisala Rihanna v sporočilu za javnost, ki ga je objavila na konkurenčnem družbenem omrežju Instagram, kjer ima 61 milijonov sledilcev. "Rada bi temu rekla nevednost, toda vem, da niste neumni! Svoj denar zapravljate za spodbujanje nečesa, kar bi namerno vzbudilo sramoto pri žrtvah družinskega nasilja, in se iz tega norčujete," je še dodala pevka.

Kamen spotike je bil oglas za mobilno igro Would You Rather (Koga/kaj bi raje), pri kateri igralcem zastavljajo serijo vprašanj, ki so včasih žaljiva. V oglasu se pojavi vprašanje: "Bi raje dali klofuto Rihanni ali udarili Chrisa Browna?"

Spomnimo: leta 2009 je Brown fizično napadel pevko. Rihanna je po pretepu na večer podelitve grammyjev ostala v modricah in fotografije, na katerih so bile jasno vidne posledice, so pricurljale v javnost.

Po objavi oglasa so se oglasili iz podjetja Snapchat in se opravičili, toda to je sprožilo val kritik. "Ne gre za osebno zamero, saj jih nimam veliko ... Toda za vse ženske, otroke in moške, ki so bili žrtve nasilja v družini v preteklosti, in še posebej tisti, ki tega še niso priznali na glas ... Pustili ste nas na cedilu. Lahko vas je sram. Kar zavrzite opravičilo in aplikacijo," je še objavila na Instagramu Rihanna.

Kot je poročala spletna stran CNN, so po Rihanninem zapisu padle delnice podjetja Snap Inc za štiri odstotne točke, s čimer je podjetje izgubilo za približno 780 milijonov tržne vrednosti. Podobno izgubo so utrpeli pred tedni, ko je ena najbolj priljubljenih uporabnic Snapchata Kylie Jenner tvitnila, da ga ne uporablja več. Takrat so delnice padle za šest odstotnih točk.

