Schwarzenegger maha Pripravniku v slovo in za odhod krivi Trumpa

Spletno pričkanje o gledanosti

4. marec 2017 ob 12:25,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 12:27

Los Angeles - MMC RTV SLO

Arnold Schwarzenegger se je odločil, da ne bo več sodeloval pri snemanju zvezdniške izdaje Pripravnika, za slabo gledanost resničnostnega šova pa krivi Donalda Trumpa.

V intervjuju za revijo Empire je Schwarzenegger potrdil ugibanja, da se poslavlja od vloge gostujočega sodnika v resničnostni oddaji Celebrity Apprentice (Zvezdniški pripravnik), razlog za odločitev pa očitno tiči v zelo slabi gledanosti šova.

"Ni kriva oddaja, ampak Trump"

Igralec in nekdanji kalifornijski guverner je sicer prepričan, da je nizka gledanost posledica odnosa širše javnosti do ameriškega predsednika in nekdanjega žiranta v Pripravniku, Donalda Trumpa. "Ko so ljudje izvedeli, da Trump še vedno sodeluje pri oddaji kot njen izvršni producent in da še vedno dobiva denar od oddaje, jih je polovica iz bojkota nehala gledati," je zatrdil sloviti Terminator in dodal: "Ni kriva oddaja sama ... Vsi, s katerimi sem se pogovarjal, so mi dejali: 'Oddajo obožujem ..., ampak sem jo ugasnil takoj, ko sem prebral Trumpovo ime!'"

"Trumpova vpletenost v oddajo marsikomu pusti grenak priokus v ustih in pri tem ne želim sodelovati ne kot igralec ne kot sponzor, ali v kateri koli drugi vlogi," je bil jasen zvezdnik avstrijske narodnosti. "Znašli smo se v ozračju, ki je zelo razdeljeno, in v to se je ujela tudi oddaja."

Zamer do TV-mreže ne čuti

Igralec in politik je tako prepričan, da je glavni krivec za slabo gledanost ravno splošni odpor, ki ga ljudje čutijo do Trumpa, zato bo v prihodnje raje sodeloval pri kakšni drugi oddaji, na primer takšni, "ki nima tovrstne prtljage". "Veliko sem se naučil, zelo sem se zabaval. To je bila res odlična priložnost zame, a glede na okoliščine si te izkušnje ne želim ponoviti. Tudi če bi mi kdo kaj ponudil, bi moral odkloniti," je še dejal v pogovoru za Empire, pri tem pa poudaril, da ne čuti nobene zamere ne do televizijske mreže NBC ne do producenta oddaje Marka Burnetta.

69-letni igralec in politik se je v preteklih mesecih večkrat zapletel v spletno pričkanje s Trumpom, ameriški predsednik, ki se je vodenju oddaje po 14 letih odpovedal zaradi precej pomembnejše in vplivnejše službe, pa se je tako na Twitterju kot v drugih javnih nastopih večkrat ponorčeval iz svojega naslednika.

"Molite za Arnolda"

Slabe gledanosti 15. sezone Pripravnika se je dotaknil tudi na nedavnem tradicionalnem molitvenem zajtrku National Prayer Breakfast (gre za vsakoletno srečanje vplivnežev in politikov), ko je zbrane prosil, naj "molijo za Arnolda ... in tiste številke", pozneje pa na Twitterju dodal, da je "v primerjavi s strojem za rejtinge, DJT-jem" (DJT se nanaša na njegove inicialke) oddaja prava polomija.

"Zamenjajva službi"

Schwarzenegger Trumpu seveda ni ostal dolžan - v videu mu je tako odgovoril: "Živijo Donald. Imam super idejo. Zakaj ne zamenjava služb? Ti prevzameš televizijo, ker si tak strokovnjak za rejtinge. In jaz prevzamem tvojo službo, zato da bodo ljudje lahko spet mirno spali." Znano je sicer, da Schwarzenegger - kljub dejstvu, da je republikanec - Trumpa in njegovih politik ne podpira. Še več: Arnie je celo javno podprl Trumpovo nasprotnico na volitvah, Hillary Clinton.

Gledanost 14. sezone okoli 6 milijonov, 15. sezono pa je gledalo 5 milijonov ljudi

Kot piše BBC, je imela 15. sezona, ki se je sklenila januarja, malo manj kot pet milijonov gledalcev na epizodo, medtem ko je pred male zaslone ob predvajanju vsake epizode v prvi sezoni Pripravnika sedlo več kot 20 milijonov gledalcev v ZDA. V zadnjih letih (še pred Trumpovim slovesom) je sicer gledanost precej padla, in sicer na okoli šest milijonov gledalcev na epizodo.

Pri NBC-ju za zdaj oddaje Zvezdniški pripravnik, v kateri (bolj ali manj) slavne osebe prestajajo različne poslovne naloge in se tako borijo za končni denarni izkupiček, ki gre v dobrodelne namene, še niso izbrisali s sporeda.

T. K. B.