Serena svojemu otroku: "Komaj čakam, da me boš gledal na igrišču"

Ostro nad žaljive besede Nastaseja

25. april 2017 ob 13:41

Los Angeles - MMC RTV SLO/Reuters

Serena Williams je novico, da je znova postala številka 1 svetovnega ženskega tenisa, "povedala" tudi svojemu še nerojenemu otroku.

35-letna zvezdnica je novico, da bo postala mama, prejšnji teden razkrila na Instagramu, ko je ob svoji fotografiji pripisala "20 tednov". Dan kasneje je prišla potrditev, da s svojim zaročencem, soustanoviteljem Reddita Alexisom Ohanianom, res pričakuje naraščaj, a da to ne pomeni tudi konca njene izjemne kariere - izpustila bo le to sezono.

"Tvoja mami"

V ponedeljek, ko svetovna teniška zveza (WTA) objavila osvežene uvrstitve na teniški lestvici, se je Serena z drugega mesta zavihtela celo na sam vrh, kar jo je očitno spodbudilo, da je sledilcem na Instagramu delila prve misli o materinstvu.

Ob selfiju je tako zapisala: "Moj najdražji dojenček! Dal si mi moč, za katero nisem vedela, da jo imam. Naučil si mi, kaj pomenita mirnost in vedrina. Komaj čakam, da te spoznam. Komaj čakam, da boš prihodnje leto sedel v loži za igralce. A najpomembneje je, da sem zelo vesela, da se lahko skupaj s teboj veselim, da sem postala številka ena na svetu ... spet. Od najstarejše številke ena na svetu do najmlajše številke ena na svetu. Tvoja mami."

35-letnica se lahko pohvali s kar 23 osvojenimi turnirji za grand slam, zadnjega je osvojila januarja letos v Avstraliji, ko je bila noseča že nekaj tednov. Njen cilj je prvo mesto na večni lestvici vseh časov, legendarna Avstralka Margaret Court ima 24 naslovov s turnirjev velike četverice. Glede na to, da se Serena namerava prihodnje leto vrniti v teniško karavano, ji bo morda uspelo podreti tudi ta mejnik.

"Veliko nas še čaka"

Čeprav se je umaknila v zasebnost in se pripravlja na materinstvo, pa je vseeno nekdo močno zmotil njen mir - kapetan romunske ženske reprezentance in nekdanji prvi igralec sveta Ilie Nastase, ki ne le, da je med dvobojem Romunije in Velike Britanije v pokalu Fed hudo zmerjal in žalil britanski igralki, pač pa je na novinarski konferenci Serenino nosečnost komentiral z besedami: "Počakajmo, da bomo videli, kakšne barve bo njen otrok. Čokolada z mlekom?"

Serena je Nastaseja na Instagramu nato obtožila, da rasistično zlorablja njo in njenega nerojenega otroka. Zapisala je: "Razočarana sem, da živim v skupnosti, v kateri lahko ljudje, kot je Ilie Nastase, izjavljajo takšne rasistične besede proti meni in mojemu nerojenemu otroku. Enkrat sem to že povedala in znova bom ponovila - svet je naredil velik napredek, a še vedno nas čaka veliko dela. Da, podrli smo veliko ovir, ne pa vseh. To ali kar koli drugega me ne bo ustavilo, da se ne bi vsega, česar se lotim, lotila z ljubeznijo in pozitivnostjo. Še naprej bom stala za pravico."

A. P. J.