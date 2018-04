Umrl je zvezdnik filmov o Austinu Powersu, "Mini-Me", Verne Troyer

Vzrok smrti ni znan

21. april 2018 ob 22:46

Los Angeles - MMC RTV SLO

V 50. letu starosti je umrl Verne Troyer, ki ga širša javnost najbolj pozna po vlogi "Mini-Me" v filmu Austin Powers. Novico o smrti je potrdila njegova družina v izjavi za tabloidno spletno stran TMZ.

"Z veliko žalostjo in težkim srcem vam sporočamo, da se je od nas poslovil Verne," so zapisali njegovi svojci ob objavi fotografije Instagram profilu pokojnika. "Čez leta se je boril in zmagoval, boril in zmagoval, boril in se še malo bolj boril, toda žal je bilo tokrat zanj preveč," so že zapisali. Ob tem pa niso navedli vzroka smrti.

Troyer je zbudil pozornost rumenih medijev v začetku meseca, ko je prijatelj poklical policijo zaradi njegovega "samomorilskega" vedenja. Po besedah mož v modrem je prijatelj zvezdnika filmov o vohunu Austinu Powersu opisal za "zelo vznemirjenega, pijanega in nagnjenega k samomorilskim mislim". Policisti so 49-letnega igralca odpeljali v bolnišnico, kjer so ga sprejeli zaradi morebitne zastrupitve z alkoholom.

Po poročanju portala Blast so takrat Troyerja sprejeli na kliniko za odvajanje od alkohola. Kar je tudi potrdil z zapisom na družbenem omrežju Instagram. "Oglasili so se nekateri zaskrbljeni oboževalci, rad bi nekaj razčistil. Kot vsi veste, sem se v preteklosti boril z zasvojenostjo z alkoholom. In to ni bil vedno lahek boj. Toda imam voljo, da ga še naprej nadaljujem," je zapisal igralec.

"Mini-Me" iz v uvodu omenjenih parodij na vohunske filme, ki jih je na prelomu v novo tisočletje posnel Mike Myers, se že leta bojuje z odvisnostjo. Leta 2002 je komaj 81 cm visoki igralec, ki velja za enega najmanjših moških na svetu, zaradi zastrupitve z alkoholom skoraj umrl.

K. K.