Video: Pa ne moj obraz! Ronaldo s telefonom preveril rano nad očesom

Prispeval dva gola, po poškodbi zapustil zelenico

22. januar 2018 ob 08:34

Madrid - MMC RTV SLO

"Ronaldo je obsedenost s svojim videzom dvignil na višjo raven. Zdaj sem resnično videl vse." Takšni in podobni zapisi so se vrstili na družbenih omrežjih, ko si je nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo izposodil mobilnik, da bi preveril, kako hudo poškodbo je staknil.

Portugalec je s svojim klubom Real Madrid v nedeljo kar s 7:1 premagal Deportivo La Coruña, tudi sam je prispeval dva gola. A tokrat se ni znašel v športnih poročilih zaradi svojih nespornih športnih dosežkov, ampak zaradi nečimrnosti.

Med tekmo ga je z nogometnim čevljem v glavo zadel nogometaš Deportiva Fabian Schar, tako da je Ronaldo začel močno krvaveti. Klubski zdravnik belega baleta mu je takoj priskočil na pomoč in mu ponudil robček, zvezdnik pa je zahteval še nekaj drugega - njegov telefon. Pridržal si ga je pred obrazom, kar na zelenici vklopil kamero in preveril, kako hudo je stanje na njegovem obrazu. Nato je igro zapustil.

Zaradi tega dejanja so se na družbenih omrežjih vsuli posmehljivi komentarji o Ronaldu, ki ima sloves moškega, obsedenega s svojim videzom. Mnogi so se spomnili njegove izjave iz leta 2011, ko je samozavestno dejal, da ima nekaj nasprotnikov samo zato, ker je "bogat, privlačen in odličen nogometaš". "Ljudje mi zavidajo, nimam druge razlage," je dejal pred leti.

Tokrat pa so si ga privoščili tako športni komentatorji kot gledalci tekme. "Najbolj ronaldovski trenutek vseh časov. Preprosto neverjetno," je zapisala športna stran Benchwarmers, na BBC-ju so zapisali: "Ronaldo se zdaj že na zelenici gleda v ogledalo", pri Sky Sportsu pa so prizor hudomušno komentirali z besedami, da je Ronaldo sicer zmagal, a mu je "poškodba preprečila zmagoslavne selfije po tekmi".

When your team wins 7-1 but your post-match selfies have been ruined.

Report from Real Madrid's win over Deportivo here: https://t.co/fFoj2LXH8w pic.twitter.com/OWr6hl3tcX