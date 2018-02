Video: Znana igralca v glavni vlogi oglaševalskega presežka Super Bowla

Peter Dinklage in Morgan Freeman navdušila

5. februar 2018 ob 16:31

Minneapolis - MMC RTV SLO

Oglasi med prenosom Super Bowla so postali že popolnoma svoja kultna kategorija, saj si vsi oglaševalci želijo pokazati nekaj več kot sicer. Letos izstopata predvsem oglasa z Morganom Freemanom in Petrom Dinklageem.

Podjetja morajo za sekunde oglasnega bloka med prenosom finala Lige NFL odšteti pravo bogastvo, poleg tega pa se spopadajo tudi z zelo veliko konkurenco, saj si v času tako množične gledanosti vsi želijo pokazati svoj produkcijski presežek. Glede na prve informacije so morali letos oglaševalci za 30 sekund odšteti dobre štiri milijone evrov.

Produkcijsko so se najbolj izkazali ustvarjalci, ki so za promocijo svojih izdelkov angažirali dva zvezdnika svetovnega kova - prigrizek Doritos je promoviral zvezdnik televizijske serije Game of Thrones Peter Dinklage. V ozadju se vrti skladba Look at Me Now, ki jo je posnel Chris Brown v sodelovanju z Busta Rhymesom in Lil Waynom, Dinklage med sprehajanjem po goreči sobi v slogu "lip synca" na matrico odpira usta in mrmra besedilo.

Nato v prostor vstopi Morgan Freeman, spije požirek pijače z mehurčki in se prepusti skladbi Get Ur Freak On glasbenice Missy Elliott - tako Rhymes, čigar vložek je uporabljen v prvem oglasu, kot Elliottova pa se v drugem delu oglasa pojavita na premikajočih se stenskih portretih.

"Že to, da se Morgan in Peter lotita rapa, je samo po sebi zgodovinsko," je Elliottova pojasnila svojo odločitev za sodelovanje pri ustvarjanju oglasa. Ob tem je dodala, da si nikoli ni predstavljala, da bo njena skladba iz leta 2001 toliko let pozneje del oglasa med ikoničnim Super Bowlom.

P. B.