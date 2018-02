Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Brook Lopez je zadel štiri trojke in bil najbolj zaslužen za zmago Lakersov. Foto: Reuters Russell Westbrook je prispeval 36 točk, a v odločilnih trenutkih ni uspel prevesiti tehtnice na stran Oklahome. Foto: Reuters Al Horford je poskrbel za veliko navdušanje v TD Gardnu. Foto: Reuters Dodaj v

Razigrani Lakersi presenetili v Oklahomi

Horford prehitel sireno v Bostonu

4. februar 2018 ob 23:35

Boston,New York - MMC RTV SLO

V Ligi NBA so bile nedeljske tekme odigrane zelo zgodaj, saj je v ospredju Super Bowl. Košarkarji Oklahome so doživeli grenek poraz proti LA Lakersom s 104:108.

Jezerniki so v zadnjem mesecu ujeli pravo formo, gostujočo turnejo so končali s tremi zmagami in dvema porazoma. Oklahoma je na prvih dveh medsebojnih tekmah gladko odpravila izbrance Luka Waltona (133:96 in 114:90), tokrat pa je bilo srečanje v Chesepeake Energy Areni zelo napeto.

Lakersi so sijajno začeli, povedli so z 12:4 in imeli večji del prvega polčasa prednost. Gostitelji so do odmora znižali na 49:51. V drugem polčasu je blestel Russell Westbrook (36 točk, 15/25 iz igre), a Oklahomi nikakor ni uspelo priti do preobrata. Tri minute pred koncem je Brook Lopez (20 točk, 4/9 za tri) zadel trojko za najvišjo prednost Lakersov (93:105).

V zadnji minuti so gostitelji z agresivno obrambo po celotnem parketu izsilili nekaj izgubljenih žog. Paul George je z zabijanjem in trojko ujel priključek 24 sekund pred koncem (104:107). Julius Randle je zadel le en prosti met, a je nato Westbrook zgrešil met z osmih metrov in gostje so se veselili velike zmage.

Celotna prva peterka Lakersov je bila dvoštevilčna. Lonzo Ball je zaradi poškodbe levega kolena izpustil že deseto tekmo zapored, a se to prav nič ne pozna, saj Jezerniki z mlado ekipo navdušujejo. Končnica ni realna, a mlada ekipa lepo napreduje.

"Zelo sem ponosen na moje izbrance, ki so se zares borili. Na začetku sezone smo po dobrem začetku velikokrat popustili, a smo se veliko naučili in zdaj smo dobri tudi v ključnih trenutkih. Res smo že dolgo časa na gostovanjih, a zmenili smo se, da to ne bo izgovor. To je bil velik izziv proti zelo močni ekipi Oklahome," je bil vesel trener Lakersov Walton.

Horford prehitel sireno v Bostonu

Zelo napeto je bilo tudi v TD Gardnu v Bostonu, kjer so Celticsi premagali Portland s 97:96. Al Horford je odločil s košem ob pisku sirene. To je že 39. zmaga za Boston, ki je tretjo tekmo zapored igral brez poškodovanega zvezdnika Kyrieja Irvinga.

Bazemore pokopal Knickse

V Madison Square Gardnu je New York izgubil proti Atlanti s 96:99. Odločilno trojko je zadel Kent Bazemore 6,7 sekunde pred koncem. Knicksi so še dve minuti pred koncem vodili s 93:87, v odločilnih trenutkih pa so odigrali zelo slabo.

New York je doživel že 31. poraz in končnica je vse bolj oddaljena. Trener Jeff Hornacek bo prejel številne kritike, saj njegovi izbranci po dobrem uvodu v sezono nikakor ne najdejo poti iz krize.

Nedeljske tekme:

BOSTON - PORTLAND 97:96

Horford 22 (8/12 za dve, 2/2 za tri) in 10 skokov, Tatum 17, Brown 16, Rozier 11; McCollum 22, Lillard 21, Harkless 19.



BROOKLYN - MILWAUKEE 94:109

Carroll in LeVert po 15, Allen 14; Bledsoe 28, Henson 19 in 18 skokov, Antetokounmpo in Middleton po 16.



NEW YORK - ATLANTA 96:99

Porzingis 22, Burke 14; Bazemore 19, Muscala 15, Prince 13.

TORONTO - MEMPHIS 101:86

Wright 15, VanVleet in DeRozan po 13; M. Gasol 20, Harrison 16.



OKLAHOMA CITY - LA LAKERS 104:108

Westbrook 36 (15/25 iz igre) in 9 podaj, George 26, Adams 12; Lopez 20 (4/9 za tri) Randle 19, Clarkson 18, Ingram 16, Hart 14 in 11 skokov.



PHOENIX - CHARLOTTE 110:115

Jackson 23 (10/14 iz igre), Warren 21, Booker in Bender po 18; Batun 22, Howard (14 skokov) in Walker po 18, Lamb in Graham po 15.

Ponedeljkove tekme:

DETROIT - PORTLAND

INDIANA - WASHINGTON

MIAMI - ORLANDO

NEW ORLEANS - UTAH

DENVER - CHARLOTTE

SACRAMENTO - CHICAGO

LA CLIPPERS - DALLAS

Vzhodna konferenca: BOSTON CELTICS 54 39 15 72,2 TORONTO RAPTORS 52 36 16 69,2 CLEVELAND CAVALIERS 51 30 21 58,8 WASHINGTON WIZARDS 52 30 22 57,7 INDIANA PACERS 54 30 24 55,6 MILWAUKEE BUCKS 52 29 23 55,8 MIAMI HEAT 53 29 24 54,7 PHILADELPHIA 76ERS 50 25 25 50,0 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 51 25 26 49,0 NEW YORK KNICKS 54 23 31 42,6 CHARLOTTE HORNETS 52 23 29 44,2 BROOKLYN NETS 54 19 35 35,2 CHICAGO BULLS 52 18 34 34,6 ORLANDO MAGIC 51 15 36 29,4 ATLANTA HAWKS 53 16 37 30,2 Zahodna konferenca: GOLDEN STATE WARRIORS 53 41 12 77,4 HOUSTON ROCKETS 51 38 13 74,5 SAN ANTONIO SPURS 55 34 21 61,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 56 34 22 60,7 OKLAHOMA CITY THUNDER 54 30 24 55,6 PORTLAND TRAIL BLAZERS 53 29 24 54,7 NEW ORLEANS PELICANS 52 28 24 53,8 DENVER NUGGETS 53 28 25 52,8 --------------------------------------- LOS ANGELES CLIPPERS 51 26 25 51,0 UTAH JAZZ 52 24 28 46,2 LOS ANGELES LAKERS 52 21 31 40,4 MEMPHIS GRIZZLIES 52 18 34 34,6 PHOENIX SUNS 54 18 36 33,3 DALLAS MAVERICKS 53 17 36 32,1 SACRAMENTO KINGS 52 16 36 30,8

A. G.