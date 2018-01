Zaradi pornoigralke ohladitev odnosov med Melanio in Donaldom?

Ona na Floridi, on v Švici

27. januar 2018 ob 17:32

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški mediji vse bolj ugibajo, zakaj si je Melania Trump v zadnjem trenutku premislila in ni odpotovala z možem Donaldom Trumpom v Davos. Na govorice in ugibanja se je odzvala njena predstavnica.

Tiskovna predstavnica prve dame ZDA Stephanie Grisham je v petek na Twitterju jezno zapisala: "VROČA NOVICA. Pranje umazanega perila o gospe Trump v tabloidnih revijah in televizijskih oddajah se je zdaj preselilo celo v najvidnejše medije. Gospa Trump je usmerjena v svojo družino in vlogo prve dame, ne pa v neresnične govorice, ki se vsakodnevno pojavljajo in spadajo med lažne novice."

Ne le tabloidi, ampak tudi "resni" ameriški in tuji mediji, kot so CNN, Guardian, Boston Globe in Wall Street Jorunal, so se namreč v zadnjih dneh razpisali o tem, da je Melania v zadnjem hipu zaradi "nejasnega urnika in logističnih težav" odpovedala pot na Svetovni gospodarski forum v Davosu, na katerem bi po napovedih morala spremljati moža. Donald je tako v petek sam odpotoval v Evropo, Melania pa je znova presenetila, ko je nenapovedano obiskala spominski muzej holokavsta v Washingtonu, nato pa odpotovala na Florido. A na Trumpovem razkošnem posestvu Mar-a-Lago je preživela le 28 ur, nato pa znova odšla v Washington, da bi pozdravila moža ob vrnitvi iz Švice.

Ameriški mediji se čudijo predvsem zato, ker je do zdaj prva dama ZDA moža spremljala na vseh njegovih obiskih v tujini.

Najprej Trumpov govor, nato pogovor s Stormy

Mediji poročajo, da bi bila lahko vzrok za ohladitev odnosov med ameriškim prvim parom nekdanja pornoigralka Stormy Daniels, ki je pred dnevi obudila zgodbo o tem, da se je leta 2006, le štiri mesece po rojstvu Melaniinega in Donaldovega sina Barrona, s Trumpom zapletla v vročo afero. Plavolasa Stormy je s tem močno razburkala ameriške medije, zato številni z zanimanjem pričakujejo njen naslednji intervju - v torek bo gostja pogovorne oddaje Jimmyja Kimmela. Na isti dan bo imel Trump enega najpomembnejših govorov leta, govor o stanju v državi.

Na namige, da se je s Trumpom zapletla v razmerje, je morala v petek odgovarjati celo veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Nikki Haley, ki je govorice označila za "zelo neprijetne" in "ogabne". Namige je sprožil Michael Wolff, avtor razvpite knjige o dogajanju v Beli hiši Ogenj in bes, ki je v neki TV-oddaji dejal, da je "popolnoma prepričan, da je bil Trump v zakonu z Melanio nezvest".

Britanski rumeni medij Daily Mail je celo zapisal, da je Melania Trump po izbruhu domnevne afere s Stormy Danies "več noči preživela v nekem hotelu v Washingtonu". Wall Street Journal je še poročal, da je Trumpov odvetnik Danielsovi oktobra leta 2016 plačal 130.000 dolarjev v zameno za "javni molk o aferi pred predsedniškimi volitvami".

Melania in Donald Trump sta imela 22. januarja 13. obletnico poroke. Bela hiša na vprašanje CNN-a, ali sta dogodek zasebno praznovala, ni odgovorila.

A. P. J.