Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! J. K. Rowling je tudi najbolje plačala pisateljica na svetu in tretja najbolje plačana zvezdnica na svetu. Foto: Reuters Največji zvezdniški zaslužkarji iz Evrope. Za povečavo kliknite na sliko. Foto: Forbes Dodaj v

Zvezdniški zaslužkarji: največ v žepe pospravijo športniki in glasbeniki

Med evropskimi zvezdniki je lani v žep največ pospravila J. K. Rowling

18. oktober 2017 ob 13:44

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Največja evropska zvezdniška zaslužkarica v zadnjem letu je bila pisateljica J.K Rowling, ki je v žep pospravila kar 95 milijonov ameriških dolarjev, dva milijona več kot drugi na Forbesovem seznamu, nogometaš Cristiano Ronaldo.

Omenjenih 95 milijonov je Rowlingova zaslužila s sodelovanjem pri pisanju drame Harry Potter in otrok prekletstva, ki je nastala po izvirni zgodbi J. K. Rowling ter Johna Tiffanyja in Jacka Thorna, prinaša pa nadaljevanje zgodbe o Harryju Potterju, njegovih prijateljih in družini 19 let po zadnjih dogodivščinah. Samo v tiskani obliki so lani prodali več kot 1,3 milijona izvodov, poleg tega pa so predstave v Londonu in New Yorku praktično razprodane.

Rowlingova sicer ni le največja evropska zvezdniška zaslužkarica, ampak tudi najbolje plačala pisateljica na svetu in tretja najbolje plačana zvezdnica na svetu, so po poročanju Reutersa sporočili iz revije Forbes, ki slovi po tovrstnih lestvicah.

Dva milijona manj kot Rowlingova v žep pospravil Ronaldo

Kot omenjeno, se je na drugem mestu znašel portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je lani zaslužil 93 milijonov, na tretjem mestu je zasedba Coldplay (88 milijonov), sledi še ena britanska glasbenica Adele (69 milijonov), nato pa edini Švicar na seznamu top 20, Roger Federer, ki je lani v že pospravil 65 milijonov.

Večina zveznikov, ki so uvrščeni na seznam, sicer prihaja iz Združenega kraljestva - poleg že omenjenih še: zvezdniški kuhar Gordon Ramsay, glasbeniki Elton John, Paul McCartney, Calvin Harris in Ed Sheeran, pa športniki, dirkač formule ena Lewis Hamilton, nogometaš Gareth Bale in golfist Rory McIlroy ter glasbeni producent Simon Cowell.

Na lestvici so poleg njih še Tiësto (Nizozemska), Sebastian Vettel (Nemčija), Novak Djoković (Srbija), Fernardo Alonso (Španija), Conor McGregor (Irska) in Zlatan Ibrahimović (Švedska).

Zanimivo je, da so bili lani na seznam največjih zaslužkarjeh v Evropi uvrščena tudi velika glasbena imena, kot so U2, The Rolling Stones in One Direction, a jih letos na seznamu ni več.

T. K. B.