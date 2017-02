Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Pobarvanka je namenjena tako slovenskim navdušencem nad barvanjem kot tudi tujim obiskovalcem mesta. Vse risbe so narisane ročno z veliko podrobnostmi, knjiga je tiskana na voluminoznem papirju, ki omogoča tudi uporabo akvarelnih barv ali svinčnikov z gelom, ne le barvanja z običajnimi barvicami. Foto: Osebni arhiv avtorice Ljubljana je likovna predstavitev mesta, ki ima tudi izobraževalni pomen. Besedilo, ki dopolnjuje risbe, na kratko podaja ključne podatke o mestnih znamenitostih, njihovih avtorjih in zgodovini ter nekaj hudomušnih podrobnosti iz življenja v mestu. Foto: Osebni arhiv avtorice Amela Špendl živi v Ljubljani in se ukvarja s proučevanjem urbanega prostora in vizualnimi predstavitvami. Študirala je filozofijo in arhitekturo, delala je tudi kot novinarka in oblikovalka. Urbana pobarvanka Ljubljana je njena prva pobarvanka, ne pa tudi zadnja, saj že riše risbe za naslednjo knjigo. Foto: Osebni arhiv avtorice Avtorica, ki zase pravi da je ljubiteljica mest, arhitekture in betona, je pobarvanko oblikovala kot sprehod skozi mesto. V njej so predstavljeni sklopi o glavnih mestnih arhitekturnih zanimivostih, pesniku Francetu Prešernu, arhitektu Jožetu Plečniku in njegovim stvaritvam ter življenju v mestu. Čeprav je pobarvanka namenjena predvsem odraslim, je v njej nekaj risb ljubljanskih junakov, kot so veliki in mali zmaji ter žabe, ki jih lahko pobarvajo tudi otroci. Foto: Osebni arhiv avtorice Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lepa si, lepa, bela Ljubljana - še posebej v barvah

Urbana pobarvanka Amele Špendl

23. februar 2017 ob 06:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ljubljano doživljam v kombinaciji barve jajčne lupine in zlate, zato sem pobarvanko oblikovala v teh dveh barvah, ki imata tudi simbolni pomen."



Konec leta 2016 je izšla Ljubljana, prva slovenska urbana pobarvanka za odrasle avtorice Amele Špendl. Motivi v njej v nasprotju z večino drugih ta čas izjemno priljubljenih pobarvank, namenjenih odraslim, niso domišljijski vzorci, ampak arhitekturne znamenitosti, kultura in življenjski slog Ljubljane na ročno narisanih črtnih risbah, ki so v knjigi tudi opisane v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

Vsak lahko izrazi svoje videnje mesta

"Spletna prodaja za zdaj kaže na večje zanimanje domačih kupcev, čeprav je veliko knjig šlo tudi v druge države. Zanimivo je, da vsaj na spletu prevladujejo kupci, ki niso iz glavnega mesta, kar kaže na to, da knjigo sprejema širok krog ljubiteljev mest in barvanja. V knjigarnah opažajo, da pobarvanko kupujejo tudi obiskovalci iz drugih držav," na naše vprašanje o tem, kam potuje največ izvodov Ljubljane, odgovarja sogovornica, ki je z odzivi na pobarvanko zelo zadovoljna: "Njen potencial so prvi opazili oblikovalci in arhitekti, med kupci je veliko ljudi iz kreativnih poklicev. Upam, da bo knjiga dosegla vsakogar, ki bi rad skozi pobarvanko izrazil svoje videnje mesta."

"Pobarvanka za odrasle je v zadnjih dveh letih postala sociološki fenomen, zato je bila predstavitev mesta v taki knjižni obliki velik izziv in precejšnja odgovornost. Med snovanjem knjige sem se seznanila z mnogimi svetovnimi zasnovami pobarvank mest, od domišljijskih do realističnih predstavitev mest, stavb in pokrajin. Zasnova in izvedba moje pobarvanke izstopa v svetovnem merilu, saj vsaka risba v enakem slogu predstavlja identiteto mesta – ne glede na to, ali je narisan pogled na trg ali detajl štukature. Tudi pri opisih risb je bilo delo odgovorno, ne glede na to, da so opisi kratki, delujejo kot pripoved o mestu s konkretnimi navedbami. Rezultat vsega tega je pobarvanka, kakršne nima nobeno drugo mesto," o največjih izzivih pri ustvarjanju pove avtorica.

"Uživam v nekoliko skriti Ljubljani"

Gotovo je, da bi se tako posvetil podrobnostim, nujno, da imaš mesto rad in ga poznaš tako dobro, da imaš svoje najljubše kotičke, ki morda očesu površnega opazovalca uidejo ... "V Ljubljani rada zahajam v različne dele mesta, odvisno od tega, kaj si v določenem trenutku želim od urbanega prostora. Rada imam kraje, s katerimi lahko vzpostavim komunikacijo. Uživam v nekoliko skriti Ljubljani, marsikje najdem kakšno klop, zid ali stopnico. Ena lepših lokacij je park pred Narodnim muzejem, v katerem doživiš mirno naravno okolje, obkroženo z močno arhitekturo. Rada imam na novo ustvarjene manjše trge ob prenovljeni Slovenski cesti, prav tako uživam v dinamičnih prostorih, živahnosti v mestu, sobotnih dopoldnevih na tržnici. Na nabrežjih Ljubljanice počivam ob vedno drugačnih pogledih na reko, na Grajskem hribu imam ob nedeljah zajtrk s čudovitim razgledom." Kaj pa prve asociacije na mesto? "Če zaprem oči, me na mesto najprej asociira individualnost. Ljubljana je samo svoja, in ta njena lastnost vpliva na identiteto prebivalcev. Mislim, da je individualnost zelo močna značajska poteza meščanov."

Ljubljane se drži vzdevek "bela", a v resnici je vse prej kot to ... "Zaznavanje barve mesta je različno glede na letni čas, količino svetlobe, deževne, sončne ali meglene dni, dejavnikov je veliko. Kadar je več sonca, se mesto blešči, po dežju dobi vijolično in oranžno noto. Če se poglobimo v opažanje barv v mestu, so te od bež, sive, rumene, opečnate, rjave, modre, zelene. Ampak vse se na koncu stopijo v eno ali dve barvi, zaradi katere je njena urbana podoba nekoliko mehka, nežna, mirna. Ta njena barva obstaja tako v resničnosti kot v domišljiji. Včasih je bila Ljubljana bela, lani je bila zelena, ampak to je že identifikacija blagovne znamke."

"Zlata" staromeščanska tradicija

"Sama Ljubljano doživljam v kombinaciji barve jajčne lupine in zlate. Zato sem pobarvanko oblikovala v teh dveh barvah, ki imata tudi simbolni pomen. Barva jajčne lupine ji daje vtis zaupanja in ustvarjalnosti, z zlato pa izražam njeno zgodovinsko dostojanstvo. Zgodovinski pomen mesta in staromeščanska tradicija se večkrat zanemarjata, pa vendar prav ta tradicija še danes oblikuje mesto in nas, ki v njem živimo," sklene sogovornica, ki spomladi načrtuje večje interaktivne promocijske dogodke, povezane z Ljubljano.

Nastaja pa tudi že nova pobarvanka, "ki bo spet posvečena lepemu mestu, realnemu urbanemu okolju, arhitekturi in kulturi". "Ohranjam zasnovo urbane pobarvanke, ker ima vsako mesto svoj utrip in življenjski slog, vsako mesto ponuja svojo zgodbo, ki jo predstavljam v pobarvankah. Čeprav bo format nove knjige enak, duh tega mesta pobarvanki daje popolnoma drugačno podobo," ostaja malce skrivnostna Amela Špendl, ki je prepričana, da je Ljubljana čarobno mesto, in vabi, da jo vsakdo odene v svoje barve.

Alenka Klun