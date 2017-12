Andrew Garfield: Mamila ... Te besede se je prijela močna stigma.

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Andrew Garfield se je filmskim ljubiteljem najbolj vtisnil v spomin po svojih vlogah v filmu Socialno omrežje in z igro v franšizi Spider-Man. Foto: Reuters Sorodne novice Novi Spiderman je 19-letni Britanec Tom Holland Novi Spiderman je Andrew Garfield Dodaj v

Igralec o svojih izkušnjah z mamili

15. december 2017 ob 14:26

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralec Andrew Garfield, ki se je gledalcem še najbolj prikupil v vlogi akcijskega junaka Spider-Mana, je odkrito spregovoril o svojem odnosu do nedovoljenih substanc in o tem, kje je končno našel svoj prostor pod soncem.

34-letni britanski igralec, ki je v preteklosti že izražal skrbi glede slave - bojazen, da bo postal preveč slaven -, je vzbudil pozornost medijev, ko je o svoji zadnji predstavi Angels in America dejal, da je "kot da bi vzel acid". Toda izkazalo se je, da primerjava ni iz trte izvita.

"Mamila ... Te besede se je prijela močna stigma. Substance lahko jemljem samo, če mi to postane navada. Mislim, trava - lahko jo kadim, ker mi je ob tem prijetno. Toda halucinogene uživam zgolj v zelo zavestnem stanju in v prostoru, kjer se počutim svobodno in varno. Lahko se mi zmeša, če želim. Hočem, da imam možnost, da izrazim svoj notranji svet," je spregovoril igralec za revijo Theatre Awards.

Prav tako priznava, da se ne znajde v družbi večjega števila ljudi: "Mreženje, v katerem je vključenih več kot pet ljudi, me uničuje. Razen v krogu družine in najbližjih prijateljev se najbolj domače počutim v gledališču. To je po mojem mnenju skupnost, kjer si vedno dobrodošel."

Garfield je v preteklosti pristal na naslovnicah tabloidov zaradi svoje ljubezenske zveze s stanovsko kolegico Emmo Stone, s katero sta se razšla leta 2015, toda že na začetku leta sta spodbudila govorice, da sta znova skupaj.

K. K.