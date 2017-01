Brat Kate Hudson o domnevnem ljubimcu Bradu Pittu: "Izjemno naporen je"

Šaljivi zapis na Instagramu

22. januar 2017 ob 18:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Oliver Hudson, starejši brat Kate Hudson, se je po več tednih ugibanj odzval na govorice, da se njegova sestra dobiva s sveže samskim Bradom Pittom. 40-letni Hudson je na Instagramu potarnal, kako stresno je sobivanje s Pittom in kako komaj čaka, da se ga znebi iz svoje hiše.

Zapis je bil, jasno, humoren, Hudson pa se je zelo zabaval ob opisovanju (fiktivnega) svaka.

Igralec je na Instagramu objavil naslovnico tabloida Star, kjer na dolgo opisujejo domnevno romanco. "Kate ne more držati rok proč od njega", "Goldie: Mojo hčerko tako zelo osrečuje", "Kako je Brad novico povedal Angie", vse skupaj ob fotografiji Kate in Pitta ter velikem naslovu: "Postaja resno - Brad se je vselil k njej!"

Hudson pa: "Da in pravi pekel je!! Blazno 'usran' je! Pije iz tetrapaka in pušča vrata odprta, ko gre na veliko potrebo!! In to počne, ko je v MOJI hiši!!! Že zdaj me kliče "brat" in je s tem povzročil razdor med mano in mojim pravim bratom Wyattom, ki zdaj noče govoriti z mano ... vztraja, da ga moji otroci kličejo stric B, mojo najmlajšo pa je za dva dni izgubil na pomolu v Santa Monici ... hvalabogu za alarm proti ugrabitvam otrok ..."

Številne Katine zveze

Mama Hudsonove Goldie Hawn je znana kot zelo prijazna in spogledljiva, zato je Oliver v svoj zapis vpletel še njo: "Moja mama očitno flirta z njim! Zdaj po ves dan nosi po hiši kratke negližeje ... Ob treh popoldne! In oči samo ponavlja: "Dobro, no!! Brad Pitt je!!" Kakor koli že, ne gre dobro. Tako, da, BP, čas je, da se odseliš, stari. Potrebujem svoje življenje nazaj. Pokadil bom še eno pipo, potem pa spokaj in hvala lepa!"

53-letnega Pitta, ki se je z Angelino Jolie razšel septembra, s 37-letno Kate Hudson povezujejo že več tednov. Star je celo poročal, da je bila prav Kate tista, ki je prišla med Brada in Angie.

Hudsonova, nominirana za oskarja za vlogo "rock groupijke" v filmu Skoraj slavni, ima sicer za seboj kar nekaj burnih zvez. Med letoma 2000 in 2007 je bila poročena s frontmanom skupine Black Crowes Chrisom Robinsonom, s katerim ima enega sina, med letoma 2010 in 2014 pa s frontmanom skupine Muse Mattom Bellamyjem, s katerim ima prav tako enega sina. Vmes pa so se v njeno mrežo ujeli še Lance Armstrong, Dax Shepard, Owen Wilson, Alex Rodriguez, Adam Scott, Derek Hough in Nick Jonas.

Postavlja se na noge

Pitt se po nepričakovani ločitvi in (začasni?) izgubi otrok sicer počasi postavlja na noge. Viri poročajo, da je opustil alkohol in začel živeti zdravo, vidno je shujšal, počasi pa se tudi začenja pojavljati v javnosti. Tako je ob bučnem aplavzu na zlatih globusih 8. januarja predstavil nominirani film Moonlight (Mesečina), katerega producent je, nekaj dni zatem pa se je pojavil tudi na dobrodelni prireditvi v Malibuju.

Z Joliejevo sta sicer prejšnji teden po zelo umazani ločitveni bitki končno sklenila dogovor, da bodo vsi postopki v prihodnje zapečateni - v dobro njunih šestih otrok.

K. S.