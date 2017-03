Digitalni signal DAB+ prinaša vrsto prednosti in širitev radijskih vsebin

24. avtomobilski salon Slovenije

29. marec 2017 ob 20:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za marsikaterega voznika udobje in tudi varnost pomeni tudi avtoradio, pri katerem trenutno poteka prehod med analognim signalom FM in digitalnim signalom DAB+.

O tem kaj nam prinaša ta novost, sta se Andrej Brglez in David Urankar v Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti na 24. avtomobilskem salonu Slovenije pogovarjala z vodjem razvoja oddajniki in zveze na RTV Slovenija Bojanom Ramšakom, generalnim direktorjem RTV Slovenija Markom Filijem in kolegom z Vala 202 Matejem Praprotnikom.

Na vprašanje, koliko izzivov je prihajajoči DAB+ sistem prinesel ljudem pri oddajnikih in zvezah, je Bojan Ramšak povedal, da DAB+ predvsem ne prihaja, ampak je že tukaj. Njihova naloga je, da ga promovirajo. V čem je njegova prednost? Predvsem omogoča lažje pokrivanje Slovenije s povsod zagotovljenim stalnim sprejemom, boljša pa je lahko tudi kakovost predvajanj. Možen je tudi denimo prenos slike, kar že lahko vidijo tisti, ki ga uporabljajo, oddajajo tudi ekvivalent teleteksta, DAB+ pa omogoča še marsikaj.

Manjši stroški oddajanja

Na Krvavcu za programe FM potrebujejo do pet kilovatov moči, za predvajanje DAB+ pa je dovolj le en kilovat moči. Preko signala DAB+ lahko poleg tega predvajajo tudi več programov na istem oddajniku. Prihranki vsekakor so, tako pri stroških kot tudi pri energiji, kar ne nazadnje pozitivno vpliva tudi na okolje.

Marko Fili je poudaril, da je DAB+gotovo prihodnost radia, nov oddajni sistem, ki največjo uporabnost pokaže prav v avtomobilih, Če danes kupite avtomobil brez sprejemnika za signal DAB+ ste kupili zastarel avtomobil, saj bo DAB+ v prihodnosti postal osnovni prenosni sistem za radio. Na vprašanje o prihodnosti radia, ki ga ogrožajo nove vrste medijev, je povedal, da je radio tudi v preteklosti imel veliko konkurence, a se je vedno obdržal. Njegova uporabna vrednost je tako velika, da ga nove tehnologije ne morejo nadomestiti.

Kot je povedal Matej Praprotnik, posebnih težav pri prehodu na signal DAB+ nimajo, saj se nanj pripravljajo že nekaj časa. Že danes na digitalnih platformah ponujajo dodatne storitve, kakršni so audio na zahtevo in dodatne informacije o predvajanih vsebinah. To kar delajo na "podcastu" je na voljo tudi na radiu. Zato bi morali pri nakupu avtomobila vsekakor pomisliti tudi na uporabo signala DAB+. Radio se je v zadnjem času močno moderniziral, zato bi bilo to dobro izkoristiti.

Matija Janežič