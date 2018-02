Eddie the Eagle smučanja: na olimpijskih igrah brez enega samega trika

Elizabeth Swaney vznemirila gledalce

21. februar 2018 ob 15:35

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Smučarka prostega sloga Elizabeth Swaney je z nastopom na olimpijskih igrah vzbudila veliko pozornosti, saj je Američanka, ki tekmuje za Madžarko, tekmo v snežnem žlebu odpeljala, ne da bi izvedla en sam trik.

Zaradi tega so se uporabniki družbenih omrežij močno vznemirili, a 33-letnica pravi, da je dosegla svoj cilj, saj je imela priložnost nastopiti na olimpijskih igrah.

Kvalifikacije je končala na 24. in hkrati zadnjem mestu, za preboj v finale pa ji je zmanjkalo več kot 40 točk. Pri obeh vožnjah je pazila zgolj na to, da ni padla v sneg.

Swaneyjeva je lahko pod madžarsko zastavo nastopila, ker njeni starši prihajajo iz Madžarske - a Madžari so bili nad njenim nastopom vse prej kot navdušeni. "Je res potrebno, da športnica s takšnim znanjem zastopa Madžarsko na olimpijskih igrah?" je dejal eden izmed televizijskih komentatorjev.

Za olimpijske igre v Pjongčangu se je sicer kvalificirala popolnoma po pravilih. Zaradi majhnega števila tekmovalk se je na tekmah svetovnega pokala vedno uvrščala med prvih 30, pri čemer je vedno poskrbela za to, da ni padla, denar za sanje o olimpijskem nastopu pa je zbrala na platformi za množično financiranje.

Smučati je sicer začela šele pri 25 letih, pred tem pa je pri devetnajstih nastopila kot protikandidatka Arnoldu Schwarzeneggerju za guvernerja Kalifornije.

"Res sem trdo delala za to, da bi bila zraven," je komentirala svoj prvi olimpijski nastop, za katerega upa, da bo navdihnil še koga drugega. "Rada bi pokazala, da ni nikoli prepozno za začetek ukvarjanja s tem športom, pomagala ljudem izpolniti želje in širila ta šport na Madžarskem."

Številni so jo označili za Eddieja the Eagla akrobatskega smučanja - Angleža Michaela Edwardsa, ki je v smučarskih skokih javnost navduševal v 80. letih prejšnjega stoletja. Nad smučarskimi skoki se je čisto navdušil čisto brez treninga in talenta, nato pa na olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju zastopal Veliko Britanijo.

Spodaj si lahko ogledate njeno vožnjo in vožnjo zmagovalke Cassie Sharpe.

P. B.