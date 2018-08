Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Baloni so na dogodek privabili več sto obiskovalcev. Foto: Reuters Dodaj v

Foto in video: Nenavadni baloni nad mestom Bristol

Balon v obliki medveda, rojstnodnevne torte ...

14. avgust 2018 ob 18:36

Pretekli konec tedna je nad britanskim mestom Bristol letelo več kot sto toplozračnih balonov. "Zabava balonov" se je letos odvila že 40., baloni najrazličnejših velikosti in oblik pa so znova pritegnili številne poglede.

"Zabava balonov" je vsakoletni dogodek, na katerem so obiskovalci letos opazovali 130 balonov. Največ začudenja sta požela balona v obliki medveda in sove, na zborovanju pa ni manjkal niti balon v obliki rojstnodnevne torte, pišejo britanski mediji.

Številne obiskovalce je začudilo že dejstvo, da je z balonom tako nenavadne oblike sploh mogoče vzleteti. Take balone uporabljajo le za dekorativne in oglaševalske namene, za letenje na večje razdalje pa so primernejši toplozračni baloni klasične kapljičaste oblike.

