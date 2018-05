Foto: Na dražbo gre košček glasbene zgodovine

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zbiratelji bodo na dražbi lahko kupili lepo število predmetov, na levi je kitara Robbieja Robertsona, ki jo je uporabljal tudi Bob Dylan, na desni kitara Jeffa Becka, v sredini pa kombinezon, ki ga je nosil Elton John. Foto: AP Dodaj v

Dražiti bo mogoče v živo in po spletu

17. maj 2018 ob 16:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Newyorški Hard Rock Cafe pripravlja dražbo, na kateri bo mogoče kupiti glasbila, oblačila in rokopise, ki so nekoč pripadali glasbenim legendam.

Petek bo minil v znamenju Princea, saj bo med predmeti, ponujenimi na dražbi, večina njegovih. Zbiratelji bodo lahko kupili po Princeovem naročilu izdelano kitaro Schecter White Cloud iz leta 2002. Kitara močno spominja na tisto iz filma Škrlatni dež, v katerem je že pokojni glasbenik tudi nastopil.

Prav tako bo mogoče kupiti obleko, ki jo je Prince nosil kot lik Christopherja Tracyja v filmu Under the Cherry Moon (1986), njegov rokopis skladbe Miss Understood in pismo, napisano z vijoličnim črnilom, ki ga je poslal prvi ženi Mayte Garcia.

Oblačila, nakit in glasbila

Sobota bo posvečena drugim glasbenim legendam, na dražbi se bodo znašle kitare, na katere sta igrala Bob Dylan in George Harrison. Med drugim se bo prodajala tudi Dylanova električna kitara Fender Telecaster, ki velja za eno najpomembnejših v zgodovini rocka. Nanjo je igral tudi kitarist Robbie Robertson.

Med oblačili bo zanimiva črna usnjena oprava, ki jo je Michael Jackson nosil v videu Moonwalker, ter eden od kombinezonov, ki si jih je rad nadel Elton John.

Na dražbi bo mogoče kupiti tudi nakit, ki je pripadal Elvisu Presleyju.

Sa. J., Foto: AP