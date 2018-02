Foto: Najbolj vroče olimpijke v Pjongčangu

Od Lindsey Vonn do Anastazije Brizgalove

19. februar 2018 ob 07:12

Pjongčang - MMC RTV SLO

Olimpijske igre so v prvi vrsti športni dogodek, a mnogo tekmovalk veliko pozornosti posveča tudi zunanjemu videzu. Katere so torej tiste zimske športnice, za katerimi se najpogosteje ozirajo v olimpijski vasi?

Potem ko je v Sočiju poglede kradla lepa ruska tekmovalka v krlingu Ana Sidorova, je letos njeno mesto prevzela nič manj prelestna Anastazija Brizgalova.

25-letno temnolasko zaradi njenih prodornih modrih oči in polnih ustnic primerjajo z Angelino Jolie in Megan Fox, v Pjongčangu pa je nastopila v mešanih parih s svojim soprogom Aleksandrom Krušelnickim in osvojila bron. Ta je sicer zdaj vprašljiv, saj je bil ravno Krušelnicki "grešnik", ki je bil v teh dneh pozitiven na doping testu.

Iz ruske ekipe za krling se na sezname najlepših vpisuje tudi Viktorija Moiseeva, sicer pa ruskih lepotic tudi na letošnjih OI ne manjka.



Da je videz pomemben tudi za alpske smučarke, je najbolj zgovorno prikazala češka smučarka in deskarka Ester Ledecka, ki je v petek šokirala vso konkurenco na superveleslalomu. 22-letna Ledecka je šla pred novinarje kar s smučarskimi očali, kot razlog pa navedla, da ni pričakovala odra za zmagovalke, zato ni naličena.

Samo naličene na tekmo

Verjetno gre bolj za šalo nadarjene Čehinje, ki se je raztegnila še na tiskovno konferenco, a vseeno, dejstvo je, da so nekatere njene tekmice na vsaki tekmi naličene kot za večerni izhod. Med njimi ameriška šampionka Lindsey Vonn, ena najbolj zaželenih samskih športnic v Pjongčangu, ki je za valentinovo svojega valentina iskala kar na družbenih omrežjih.

V smučanju je kar nekaj lepotic - poleg Vonnove prav gotovo še njena rojakinja Mikaela Shiffrin, Švicarka Lara Gut, Avstrijka Anna Veith, Švedinja Frida Hansdotter in Norvežanka Nina Haver-Loeseth.

Širši izbor najlepših olimpijk pa v spodnji galeriji (kliknite za celo fotografijo). V torek sledi še izbor vročih olimpijcev.

