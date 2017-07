Foto: Prikupni princ George praznuje četrti rojstni dan

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Princ George je, kot se za člana kraljeve družine spodobi, že vešč poziranja pred fotografskimi objektivi. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Princ William in njegova Kate zvesta tradiciji

22. julij 2017 ob 09:54,

zadnji poseg: 22. julij 2017 ob 10:16

London - MMC RTV SLO

Ob četrtem rojstnem dnevu princa Georgea sta njegova starša William in Kate v javnost poslala novo uradno fotografijo.

"Vojvoda in vojvodinja z veseljem delita to ljubko sliko ob praznovanju četrtega rojstnega dne princa Georgea, vsem skupaj pa bi se ob tej priložnosti želela zahvaliti za prijazna sporočila," so v izjavi za javnost zapisali predstavniki kraljeve družine.

Fotografija nasmejanega malega princa je nastala konec junija na domu mlade družine v Kensingtonski palači, za objektivom je stal Chris Jackson, uradni kraljevi fotograf.

S posnetkom princ William in njegova žena Catherine nadaljujeta tradicijo: ob prvem rojstnem dnevu njunega prvorojenca je svet občudoval lepo družinico med obiskom londonskega prirodoslovnega muzeja, ob drugem, ki je sovpadal s krstom njegove sestrice Charlotte, takrat še novorojenke, je malčka med druženjem z očkom v objektiv ujel slavni Mario Testino, lani pa se je George na rojstnodnevnih fotografijah na vrtu igral z družinskim psom Lupom.

Seveda za rojstnodnevna fotografiranja ni prikrajšanja niti princesa Charlotte, nazadnje je njen portret v javnosti krožil maja, ko je upihnila dve svečki.

