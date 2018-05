Foto: Princesa Charlotte se je za svoj tretji rojstni dan stisnila k malemu princu Louisu

Ponosna starejša sestrica

6. maj 2018 ob 09:58

London - MMC RTV SLO

Na uradnem Twittrovem profilu Kensingtonske palače so objavili fotografiji, ki sta razveselili oboževalce britanske kraljeve družine.

Fotografiji je posnela Kate, vojvodinja Cambriška, iz Kensingtonske palače pa so sporočili, da so izredno veseli, da lahko fotografiji delijo z javnostjo. S fotografijama se je želel kraljevi par tudi zahvaliti za "vsa prijazna sporočila", ki sta jih prejela ob rojstvu princa Louisa.

Ena od objavljenih fotografij je nastala 26. aprila, torej le tri dni po rojstvu tretjega otroka Williama in Kate. Fotografskemu aparatu vojvodinje Cambriške se je mali princ znova nastavil pred nekaj dnevi, ko je njegova sestrica Charlotte praznovala svoj tretji rojstni dan.

Še ne enomesečni princ, z uradnim nazivom kraljeva visokost princ Louis Cambriški, ima poleg triletne sestre Charlotte tudi starejšega brata Georgea, ki že obiskuje šolo.

Prehitel princa Harryja

Deček, ki je za kraljico Elizabeto že šesti pravnuk, je v vrsti za britanski prestol na petem mestu. Na prvem mestu je Louisov dedek Charles, na drugem prinčev oče, 35-letni William, prehitela sta ga tudi starejša bratec in sestrica. Je pa Louis s petega mesta izpodrinil svojega strica in mlajšega Williamovega brata princa Harryja.

Še pred 28. oktobrom 2011 bi Louis v vrsti za krono prehitel sestro Charlotte, vendar so s tem dnem v veljavo stopila nova pravila o nasledstvu. Do takrat so imeli v vrsti za prestol prednost moški potomci, po novih pravilih pa dečki, ki so rojeni po tem datumu, ne morejo več prehiteti svojih starejših sester.

Po sledeh Georgea in Charlotte

Čeprav potomci britanske kraljeve družine po navadi niso obiskovali vrtca, se mu princ Louis zagotovo ne bo mogel ogniti. Kate in William sta namreč v vrtec poslala oba starejša otroka, George je pred vstopom v zasebno londonsko šolo obiskoval vrtec Westacre v Norfolku, ki sledi pedagogiki Montessori. Letos januarja je v zasebni vrtec Willcocks Nursery School, ki se uvršča med najboljše vrtce v državi, vstopila tudi Charlotte.

Sa. J.