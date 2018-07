Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Hrvaška nogometna reprezenanca se je na svetovnem prvenstvu v nogometu predstavila z izjemnim nastopom. Foto: Reuters Uspešne reševalne akcije se je razveselil ves svet. Foto: Reuters Dodaj v

Hrvati bodo tajskim dečkom podarili drese hrvaške nogometne reprezentance

Hrvati bodo drese podarili v znak podpore ob nesreči

19. julij 2018 ob 15:31

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Mladim nogometašem iz Tajske, ki so jih v torek po več kot dveh tednih rešili iz poplavljene jame Tham Luang na severu države, bo Hrvaška nogometna zveza podarila 12 dresov hrvaške nogometne reprezentance.

Reševanje tajskih dečkov je spremljal ves svet, Hrvaška nogometna zveza pa se je po odlični uvrstitvi hrvaških reprezentantov na svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji odločila, da se rešenim dečkom pokloni s prav posebnim darilom – s hrvaškimi nogometnimi dresi.

Hrvati bodo dečkom drese podarili, ker občudujejo pogum, ki so ga mali nogometaši pokazali v težkih časih, ter v znak podpore ob tragični nesreči, so zapisali na spletni strani Hrvaške nogometne zveze.

Dvanajsterica dečkov in 25-letni trener so se v jamo zatekli 23. junija, močan dež, ki je jamo popolnoma poplavil, pa jim je kasneje onemogočil izstop. Njihovo izginotje je sprožilo obsežno iskalno akcijo, v katero je bilo vključenih več kot 1000 oseb, med njimi številni strokovnjaki iz tujine.

Po dveh tednih je stekla tridnevna reševalna akcija, ki so jo sklenili prejšnji torek. Terjala je življenje enega tajskega reševalca. Mlade nogometaše in njihovega trenerja so po okrevanju v sredo spustili iz bolnišnice.

K. Ši.