Igralca Petra Fondo zaradi groženj Barronu Trumpu obiskala tajna služba

Igralec se je za svoj tvit že opravičil

21. junij 2018 ob 08:40

Washington - MMC RTV SLO

Zaradi tvita Petra Fonde, da bi morali predsedniku Donaldu Trumpu odvzeti 11-letnega sina Barrona in ga zapreti v kletko, je veteranskega igralca vzela pod nadzor tajna služba.

Ni jasno, ali so zaradi "grozilnega" tvita odprli tudi preiskavo proti 78-letnemu igralcu, je pa splošno znano, da agencija preiskuje vse, kar bi se lahko obravnavalo kot grožnjo proti predsedniku ZDA ali njegovi družini.

Zvezdnik filma Goli v sedlu je na Twitterju izražal svojo jezo nad Trumpovo politiko ločevanja otrok prebežnikov od staršev na ameriško-mehiški meji. Skrajno sporna praksa, ki je naletela na ogorčenje javnosti, je del Trumpove politike "ničelne tolerance" do prebežnikov.

Zaradi vsesplošnega pogroma nad to kruto prakso, v sklopu katere obmejni organi tudi dojenčke trgajo iz rok staršev in jih namestijo v posebne kletke, je Trump sinoči sicer podpisal predsedniški odlok, s katerim je to razveljavil.

"Bolan in neodgovoren" tvit

"Morali bi iztrgati Barrona Trumpa iz rok njegove mame in ga zapreti v kletko s pedofili, pa da vidimo, ali se bo njegova mama postavila po robu tej velikanski riti, s katero je poročena," je z velikimi tiskanimi črkami zapisal Fonda, nato pa pozval ljudi na ulice, naj protestirajo proti "tej j***ni pošasti".

Stephanie Grisham, predstavnica prve dame Melanie Trump, je v izjavi za javnost sporočila, da je bil tvit "bolan in neodgovoren" in da so zaradi njega že obvestili tajno službo.

Opravičilo za "nepremišljeno" dejanje

Fonda je pozneje tvit izbrisal, se zanj opravičil in dejal, da je šel predaleč. "V odgovor na obupne podobe, ki sem jih videval po poročilih, sem tvitnil nekaj skrajno neprimernega in vulgarnega o predsedniku in njegovi družini," je začel.

"Kot mnogi Američani sem zelo čustven in razburjen zaradi situacije z otroki, na meji ločeni od družin, a sem šel predaleč. Bilo je narobe in tega ne bi smel zapisati. Svoje dejanje sem nemudoma obžaloval in se iskreno opravičujem prvi družini za svoje besede in bolečino, ki so jo povzročile."

Trump mlajši: Bolan si

Na Fondov tvit se je odzval tudi Barronov polbrat, Donald Trump mlajši, ki je na Twitterju igralcu sporočil: "Očitno si bolan človek in vsak je lahko na spletu frajer, ampak namesto, da napadaš 11-letnika kot šleva, se raje spravi na koga večjega."

Sledila je serija tvitov, v katerih je Trump mlajši Fondo obtožil, da fantazira o "posiljevanju otrok", filmske studie pozval, naj Fondo odpustijo, nato pa se spravil še na njegovo sestro Jane Fonda, ki se je med vietnamsko vojno postavila na stran Vietnamcev.

Fonda je sin pokojnega legendarnega igralca Henryja Fonde in mlajši brat igralke Jane Fonda. V svoji karieri je bil dvakrat nominiran za oskarja - leta 1969 za najboljši scenarij za Gole v sedlu, leta 1997 pa za najboljšega igralca v filmu Uleejevo zlato.

K. S.