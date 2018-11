Jennifer Lopez v 20 minutah zaslužila dva milijona dolarjev

Igralka, pevka, plesalka ... JLo pri 49 letih neutrudna

15. november 2018 ob 19:09

Doha - MMC RTV SLO

Priljubljena pevka in igralka Jennifer Lopez se je prejšnji teden udeležila odprtja trgovskega centra v Dohi in pri tem zaslužila neverjetna dva milijona ameriških dolarjev.

Zanimiv je tudi podatek, da je toliko zaslužila le v 20 minutah. Zapela je "pesem ali dve" in nato je odgovarjala na vprašanja organizatorjev dogodka - v kratkem pogovoru je govorila tudi o pravicah žensk, udeležilo pa se ga je na stotine oboževalcev. Ti so čakali v vrsti, da bi se fotografirali z njo.

Ampak udeležba Lopezove je lastnike trgovskega centra stala še milijon dolarjev več - zasebni polet, luksuzni hoteli, večerje in darila ... Katarski mogotci so se potrudili, da bi ugodili zvezdnici svetovnega kova.

Po pisanju ameriškega TMZ-ja se bo JLO v naslednjih dneh vrnila v Katar, kjer bo kot zaščitni obraz letalske družbe Qatar Airways zapela še nekaj pesmi na proslavi v Dohi. Za nastop naj bi prejela 1,2 milijona dolarjev.

Natrpan urnik

Jennifer se mudi med Katarjem in ZDA, kjer promovira svoj najnovejši film Second Act, pred nekaj dnevi pa je izdala videospot za pesem Te Guste. Pesem, v kateri prepeva s portoriškim raperjem Bad Bunnyjem, je takoj postala uspešnica. Med drugim je tudi na TV-mreži NBC v žiriji plesne oddaje World Of Dance. 49-letna Jennifer se tako ne umirja, pravi, da je natrpan urnik zanjo popolnoma naraven: "Ne razumem, zakaj ne bi mogla biti igralka, ob tem pa še pevka in plesalka."

Poleg tega je tudi mama dveh otrok, desetletnih dvojčkov Maximiliana in Emme, ki sta se ji rodila v zvezi z Marcom Anthonyjem.

We are Proud to ‘Go Places Together’ with ’Jenny from the block’ aka global celebrity Jennifer Lopez at the Doha Festival City’s Grand Opening Celebrations featuring an exciting Q & A session with the star herself! pic.twitter.com/xrvupYw3d9