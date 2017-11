Kdor poje, zlo ne misli? Britanska vlada podprla Brexit Big Band

Kako z zvokom opisati brexit?

16. november 2017

London

Britanski glasbenik želi z veliko turnejo preseči spore med Otokom in Evropo, ki ji povzroča brexit. Načrtuje "brexitovske koncerte", uglasbil je tudi 50. člen Lizbonske pogodbe.

Eksperimentalni glasbenik Matthew Herbet je prepričan, da lahko z glasbo preseže meje in zgladi nesporazume. "Želim popraviti vtis, da bo Velika Britanija z odhodom iz Evropske unije postala nepomembna mala enklava. Moje sporočilo prijateljem v Evropi je: Še vedno vas poslušamo, želimo biti vaši prijatelji, želimo sodelovati z vami."

Hebert se bo s tem namenom odpravil na veliko evropsko turnejo, med katero bo spodbujal "pobrexitovsko" prijateljstvo med Veliko Britanijo in Evropsko unijo. V ta namen je ustanovil celo Brexit Big Band in uglasbil 50. člen Lizbonske pogodbe, ki govori o izstopu ene izmed članic iz povezave. Poleg tega je povabil vse, naj na spletno stran projekta The Brexit Music Bank naložijo trisekundni zvok, ki po njihovem mnenju najbolje opiše izstop Velike Britanije iz Evropske unije. Vrhunec njegovega ustvarjanja bo izdaja albuma, ki bo izšel na isti dan, ko bo Velika Britanija marca leta 2019 uradno izstopila iz Unije.

"Mnogi, ki zagovarjajo izstop naše države iz EU-ja, so prepričani, da nam bo šlo bolje, ko bomo sami. Sam to idejo popolnoma zavračam, saj si prizadevam za sodelovanje in prijateljstvo med narodi," je dejal za BBC.

Njegovemu projektu "brexitovskih nastopov" je dala zeleno luč tudi britanska vlada, natančneje njihovo ministrstvo za mednarodno trgovino, ki je Herbertu in še 12 glasbenikom, ki bodo z glasbo pospremili zapuščanje Velike Britanije iz 28-terice, namenilo skoraj 200.000 evrov. Omenjeno ministrstvo je sicer v zadnjih letih med obetavne britanske glasbenike, ki "želijo postati nova Adele oziroma nov Ed Sheeran", razdelilo že 4,5 milijona evrov.

