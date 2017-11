Britanski parlament začenja razpravo o zakonu za izhod iz EU-ja

V prvem branu poslanci sprejeli osnutek zakona

14. november 2017 ob 07:12

London - MMC RTV SLO, STA

V britanskem parlamentu se začenja drugo branje zakona, ki bo omogočil pravni izstop Velike Britanije iz Evropske unije oz. odpravil primat evropske zakonodaje nad britansko. Pričakujejo ostro razpravo, saj je opozicija zakon že močno kritizirala.

Zakon "o umiku iz EU-ja" bo odpravil zakon o evropskih skupnostih iz leta 1972, ko se je Velika Britanija pridružila povezavi in s katerim imajo evropska pravila primat nad zakonodajo, ki jo sprejme britanski parlament. Prav tako se bo s tem zakonom končala pristojnost evropskih institucij in Sodišča EU-ja v Veliki Britaniji.

Da bi omogočili gladek prehod na obdobje po brexitu, bodo ohranili vsebino vseh dosedanjih evropskih predpisov, ki jih bodo prepisali v domačo britansko zakonodajo. Tako se želi vlada Therese May izogniti pravni negotovosti in se predvsem izogniti morebitnim težavam za državljane in podjetja.

Parlament je v prvem branju s 326 glasovi za in 290 proti že podprl nadaljnjo obravnavo zakonskega osnutka, ki zdaj prihaja v fazo, ko ga poslanci lahko dopolnjujejo in spreminjajo. Ta faza sicer poteka po pristojnih odborih parlamenta, a ker ima ta zakon ustavni pomen, bo razprava potekala na plenarni seji poslanske zbornice, kar pomeni, da bo v njej lahko sodeloval vsak poslanec, je poročal britanski BBC.

Napovedanih okoli 400 amandmajev

Napovedanih je že preko 400 dopolnitev oziroma amandmajev, za razpravo pa je predvidenih osem dni. Nato se bo razprava preselila še v lordsko zbornico oziroma zgornji dom britanskega parlamenta. Zakon o odhodu iz EU-ja naj bi bil sicer dokončno pripravljen in sprejet najkasneje do datuma odhoda Velike Britanije iz EU, za kar je napovedan marec 2019.

To bo eden najzahtevnejših zakonodajnih projektov v Združenem kraljestvu, saj bodo morali pregledati ogromne količine evropske zakonodaje in jo prilagoditi za zgolj britansko uporabo - zlasti glede pristojnosti, ki je zdaj v rokah posameznih evropskih organov.

Ker vsega ne bo mogoče izvesti že s tem zakonom o odhodu iz EU-ja, je vlada predvidela vzpostavitev posebnih pooblastil ministrom, da bi "lahko popravili zakonodajo tam, kjer bo treba". Skupno naj bi bilo po ocenah vlade potrebnih med 800 in 1.000 tovrstnih ukrepov, da se bo zakonodaja izvajala, kot je treba.

Laburisti nasprotujejo načinu nadzora popravkov

Vendar bi po zdajšnjem predlogu ti popravki potekali brez podrobnega parlamentarnega nadzora, kar je že naletelo na ostre kritike opozicijskih laburistov in tudi dela konservativcev, ker bi vlada s tem dobila pooblastila za sprejemanje "naglih in slabo pripravljenih rešitev", je poročal britanski BBC.

Britanski minister za brexit David Davis je po poročanju Guardiana napovedal, da je drugo branje tudi zadnje in da poslanci po odločitvi ne bodo mogli spremeniti svoje odločitve ali znova začeti pogovorov.

Položaj je še posebej zahteven za vse bolj oslabljeno vlado Therese May. Razdor v njeni konservativni stranki se krepi, na pogajanjih z EU-jem pa doslej ni bilo veliko napredka.

J. R.