Lastnik Volva kupil proizvajalca letečih avtomobilov

Prevzem podjetja Terrafugia

16. november 2017 ob 09:04

Woburn - MMC RTV SLO

Kitajski velikan Geely je prevzel mlado ameriško podjetje Terrafugia, ki razvija leteči avtomobil. Ta bo nared leta 2019, za leto 2025 pa načrtuje letalnik za navpično vzletanje in pristajanje VTOL.

Kitajski Zhejiang Geely Holding Group, želi v zrak. Zato je pod svoje okrilje pridobil podjetje, ki že nekaj let razvija leteči avtomobil. Posel so že odobrile tako ameriške kot kitajske pristojne oblasti, pri čemer Kitajci niso razkrili, koliko so za Terrafugio odšteli, povedali pa so, da bo njen sedež ostal v Združenih državah Amerike.

Terrafugia želi poslati na trg svoj prvi leteči avtomobil leta 2019, do leta 2025 pa naj bi razvili tudi svoj prvi letalnik za navpično vzletanje in pristajanje VTOL (Vertical Take -Off and Landing).

Podjetje Terrafugia, s sedežem v Woburnu v ameriški zvezni državi Massachusetts, je ustanovila skupina diplomantov prestižne šole Massachussets Institute of Technology (MIT). Podjetje želi razviti električni letalnik za masovno proizvodnjo, pri čemer so s prvim konceptom letečega avtomobila poleteli že leta 2009.

Pri Geelyju so sporočili, da bo krmilo Terrafugie prevzel nekdanji direktor podjetja Bell Helicopter China, Chris Jaran.

Najnovešji od številnih nakupov

Terrafugia je Geelyjev najnovejši nakup izven kitajskih meja. Letos si je velikan zagotovil tudi 49,9-odstotni delež malezijskega avtomobilskega proizvajalca Proton, kar mu je prineslo tudi 51-odstotni delež legendarnega britanskega proizvajalca športnih avtomobilov Lotus. Leta 2013 je kupil podjetje Manganese Bronze Holding, ki proizvaja ikonične londonske taksije, že leta 2010 pa je od Forda prevzel švedski ponos Volvo Cars.

Po prevzemu bo sedež Terrafugie ostal v Združenih državah Amerike. S tem nakupom pa bo ustanovitelj Geelyja, Li Shufu vstopil v tekmo z milijarderji, kot je denimo soustanovitelj Googla, Larry Page, ki želijo dvigniti v zrak leteče avtomobile različnih zagonskih podjetij.

Martin Macarol