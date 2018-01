Lažne novice, napake ali ocene - Trumpa ne zanima razlog, vsi zaslužijo "trumpija"

Tudi kolumne so po njegovem mnenju "lažne novice"

18. januar 2018 ob 09:59

Washington - MMC RTV SLO, STA, Reuters

"Težko pričakovane nagrade za najbolj lažne novice leta 2017," je Donald Trump naslovil svoj blog na spletni strani republikanske stranke, v katerem je razglasil največje medijske lažnivce - pričakovano so se na lestvico prebili vsi večji ameriški mediji z izjemo Foxa.

Ameriški predsednik je tako uresničil napoved z začetka januarja, da bo razglasil po svojem mnenju "najbolj nepoštene in pokvarjene medije" - nagrade so mediji že poimenovali "trumpiji" -, povezavo na spletno stran pa objavil na svojem profilu na Twitterju. Očitno so vsi želeli videti, koga je Trump postavil na vrh seznama, saj se je stran najprej sesula, čez nekaj časa pa le začela delovati in razkrila po Trumpovem mnenju največje medijske "grešnike".

Na prvo mesto med novinarji se je uvrstil gospodarski kolumnist New York Timesa in dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo leta 2008 Paul Krugman, ki je po Trumpovi zmagi na volitvah napovedal, da si borze od tega ne bodo nikoli opomogle. Namesto tega borzni indeksi zdaj že več kot leto dni podirajo rekorde, je svojo odločitev argumentiral Trump. Na drugo mesto je ameriški predsednik uvrstil raziskovalnega novinarja televizije ABC Briana Rossa, ki je objavil prispevek o "dokazani" povezavi med Trumpom in Rusijo.

Medijske hiše v ospredju

Na tretje mesto se je uvrstila televizija CNN zaradi vesti, da je Wikileaks Trumpovi kampanji posredoval nakradene informacije z demokratskih računalnikov. Revija Time je zasedla četrto mesto zaradi poročila, da je Trump iz ovalne pisarne odstranil doprsni kip borca za pravice temnopoltih Martina Luthra Kinga mlajšega. Washington Post pa je zaradi fotografije napol prazne športne dvorane med Trumpovim zborovanjem na Floridi pristal na petem mestu.

Šesto mesto med lažnimi novicami si je po Trumpovi oceni zaslužila objava na televiziji CNN, ki je "lažno obdelala video" tako, da je bilo videti, kot da je Trump ob obisku japonskega premierja Šinza Abeja na Floridi kljubovalno stresel preveč ribje hrane v ribnik, v resnici pa je prvi hrano v ribnik stresel Abe.

"Mediji v 90 odstotkih poročali zgolj o negativnih temah ali lažnih novicah"

Na sedmem mestu pa je še en prispevek CNN-a o srečanju Anthonyja Scaramuccija (ta je bil dober teden komunikacijski direktor ameriškega predsednika) z Rusi, kar je televizija kmalu tudi preklicala, a to Trumpa ni prepričalo. Na osmo mesto lestvice se je uvrstila revija Newsweek, ki je "lažno poročala", da prva dama Poljske Agata Kornhauser Duda ni segla Trumpu v roko.

Ob tem je Trump poudaril, da so mediji v 90 odstotkih poročali zgolj o negativnih temah ali lažnih novicah, "medtem pa je delo predsednika že pokazalo rezultate". Kakšna analiza je privedla do te številke, Trump ni pojasnil.

Na Trumpovo izbiro se hitro usuli očitki - medije je zmotilo predvsem to, da je Trump izpostavil nekatere teme oz. medijska poročila, za katera so mediji, ki so jih objavili, priznali, da so bila napačna, "medtem ko je predsednik Trump izrekel ali zapisal že več kot 2000 lažnih ali zavajajočih trditev, pa se ni opravičil ali priznal napake niti za eno", je tako med drugim zapisal Washington Post.

I will be announcing THE MOST DISHONEST & CORRUPT MEDIA AWARDS OF THE YEAR on Monday at 5:00 o’clock. Subjects will cover Dishonesty & Bad Reporting in various categories from the Fake News Media. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018

T. K. B.