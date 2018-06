Na Koroškem se je pred 70 leti začela pisati prav posebna zgodba

Zgodovina

19. junij 2018 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na začetku junija se je v Lipici zbralo več kot 100 avtomobilov znamke Porsche, s katero so člani Porsche kluba Slovenije in ljubitelji znamke proslavili njen 70. rojstni dan.

Letos namreč mineva 70 let, odkar je Ferry Porsche v podeželskem Gmündu na Koroškem ustanovil avtomobilsko tovarno Porsche, ki je kmalu postala eden od pojmov v svetu športnih avtomobilov.

Začetki so bili precej nenavadni. Če bi namreč Porschejev prvi model, porsche 356, izdelovali pri Volkswagnu, ki ga je dr. Ferdinand Porsche ustanovil za nemško nacistično prostočasno organizacijo KdF, bi pravzaprav lahko bil športna različica hrošča. To je nakazal tudi dirkalni avtomobil typ 64, ki ga je dr. Ferdinand Porsche razvil že leta 1938, a se zaradi izbruha druge svetovne vojne ni nikoli uresničil.

Začetki v Gmündu

Vsaj ne v izvirni obliki. Po drugi svetovni vojni je moral dr. Ferdinand Porsche zaradi sodelovanja z nacističnim režimom nekaj časa presedeti v ječi, zato je njegove zamisli do konca izpeljal njegov sin Ferry. V Gmündu je zbral skupino inženirjev iz očetove projektne delavnice in začel junija 1947 na tehniki hrošča razvijati majhen športni avtomobil. Prvi prototip je bil pripravljen marca 1948. Hkrati so že pripravljali drugega, ki je bolj ali manj nespremenjen postal tudi osnova za prve serijske kupeje porsche 356, ki so na ceste zapeljali še pred koncem leta 1948.

Porscheji 356 iz Gmünda še niso bili povsem enaki tistim po letu 1950. Okrog petdeset v Avstriji izdelanih avtomobilov je namreč imelo ročno izdelano karoserijo iz lahkega aluminija, zaradi katere so bili kljub razmeroma šibkemu 1131-kubičnemu bokserskemu motorju iz hrošča precej športni. Porsche 356 precej je bil uspešen in povpraševanje je kmalu preseglo proizvodne zmogljivosti tovarne v Gmündu in avstrijskih kooperantov. Proizvodnjo so leta 1950 zato preselili v stuttgartsko predmestje Zuffenhausen, kjer so namesto aluminijastih začeli izdelovati avtomobile z jeklenimi karoserijami.

Porsche so tedaj odkrili tudi onstran Atlantika, zato je tovarna že leta 1952 za drugačne avtomobilske športnosti željne mlade Američane razvila različico american roadster, ki je napovedala tudi legendarni speedster, ki je na ceste zapeljal leta 1954. Tudi motorje so neprestano razvijali, da so postajali vse močnejši. Tudi drugih večjih in manjših izboljšav je bilo dovolj, da je porsche 356, čeprav je v bistvu šlo za enak avtomobil, kar sedemnajst let ostajal zanimiv za voznike. A potem je prišel čas za njegovega naslednika.

Porsche 901 postane 911

Ta je leta 1963 prišel kot porsche 901, a je Porsche pozneje klonil pred Peugeotovo pritožbo in porsche 911 se je od tedaj imenoval porsche 911. Osnovni koncept z motorjem in pogonom v zadku je sicer prevzel od predhodnika, a je namesto dvosedežnika postal kupe s sedežno razporeditvijo 2+2, kar je ostal do danes. Zanimivo je, da se je njegov oblikovalec Ferdinand Alexander Porsche s tem nekako uprl svojemu očetu Ferryju, ki je bil zelo proti kakršnemu koli štirisedežnemu konceptu.

Kljub družinskemu sporu je porsche 911 postal uspešnica. Vmes je dobil množico različic, štirikolesni pogon, vodno namesto zračno hlajenih motorjev in še marsikaj ter na zahtevnem trgu športnih avtomobilov kot eden od ikonskih avtomobilov preživel vse do danes in tudi marsikateri drugi Porschejev model, ki ga ni več v ponudbi.

Prve alternative

Teh je bilo precej. V sodelovanju s Volkswagnom je leta 1969 nastal porsche 914 s sredinskim motorjem, leta 1976 pa nesojeni naslednik 'devetstoenajstice', porsche 924 z Audijevim motorjem spredaj in transaxle menjalnikom zadaj, ki pa ni doživel želenega uspeha. Leto pozneje je poskušal Porsche slab priokus popraviti z elitnim porschejem 928, leta 1982 s porschejem 944, leta 1985 pa s tehnično vrhunskim porschejem 959, a tri leta pozneje jih je nova generacija porscheja 911 poslala v anale zgodovine. Odločitev za vrnitev k zadnjemu pogonu je konec leta 1996 potrdil tudi boxster, ki se mu je deset let pozneje pridružil še caymann.

A še pred tem se je Porsche z leta 2002 predstavljenim cayennom podal med proizvajalcem športnih terencev in odločitev potrdil z leta 2014 predstavljenim macanom. Načrte o štirisedežni športni limuzini, ki so jo imeli pri Porscheju v mislih že v sedemdesetih letih, pa je leta 2009 uresničila panamera, s katero se je Porsche podal tudi med proizvajalce priključno hibridnih avtomobilov.

Prihaja elektrika

In kaj lahko pričakujemo ob sedemdeseti obletnici znamke? Prihaja Porschejev prvi pravi električni model, s študijo mission-E napovedani porsche taycan.

Matej Rebolj