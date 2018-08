"Ni možnosti, da bi bilo na Črnfestu slabo vzdušje"

V središču Črnomlja vso drugo polovico avgusta pa do konca počitnic poteka Črnfest. V petek so vzdušje dobro razgreli Joker Out, Tabu, Big Foot Mama in Mrfy.

Enajsta izvedba festivala ponuja zelo pester program, od izobraževalnih in kreativnih otroških delavnic, do športnih, kulturnih, koncernih, kulinaričnih in še kakšnih vsebin. Prvi uradni dogode je bila monokomedija Od tišine do glasbe v izvedbi igralca Jureta Ivanušiča, nato pa so v petek, 17. avgusta, kot osrednii dogodek festivala nastopile štiri rokovsko obarvane skupine: Joker out, Tabu, Big Foot Mama in Mrfy.

Vodja festivala Jure Kuhar pravi, da so v program letos vključili tudi obeleževanje 790. obletnice prve omembe mesta Črnomelj, ki jo bo obeležila gledališka skupina Kluba belokranjskih študentov s svojo predstavo Zofija. "Govori o Zofiji višnjegorski, bo pa zanimiva zato, ker bo predstavljala življenje v srednjem veku na precej sodoben in zanimiv način. Skozi predstavo bodo obiskovalci lahko izvedeli marsikaj o takratnem stanju Črnomlja", pove Kuhar." "Pod sloganom Dobro za vse se vsako leto potrudimo izbrati vsebine, ki zadovoljijo celotno populacijo. Pri organizaciji Črnfesta sodelujemo tri mladinske organizacije iz Črnomlja: Klub belokranjskih študentov, mladinski kulturni klub Bele krajine in mladinski center BIC. V času festivala med seboj zabrišemo meje in postanemo enotna ekipa ČrnFesta. Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujemo približno 7.000 obiskovalcev, skupno na vseh, nekaj več kot 25 ih dogodkih."

Koncert pričaral pravo rokersko vzdušje

Na zelo topel poletni večer v središču Črnomlja so se tako med seboj zlile različne generacije in poplesavale v rokerskih ritmih ter skupaj s pevci na odru prepevale besedila pesmi. Prvi so nastopili mladi Ljubljančani Joker out, ki so navdušili. Pevec Bojan Cvjetičanin se je izkazal tako z vokalom kot s samo odrsko prezenco. Kot nam je povedal, skupina deluje šele dobri dve leti. "Na ČrnFestu smo prvič, začeli smo kot dijaški bend, lani smo bili tudi uradno najboljša srednješolska skupina leta. Igramo Shagadelic rock n’ roll in pišemo svojo glasbo, trenutno pa igramo tudi priredbe, ker zaenkrat še nimamo toliko pesmi, da bi lahko zapolnili program samo z avtorskimi. Se pa trudimo, da bo tega čim prej konec. S producentom Dejanom Radičevićem nameravamo posneti tudi ploščo, ki naj bi izšla leta 2019. Naši singli se pridno vrtijo na radijskih valovih, na Valu 202 smo bili tudi popevka tedna. Želimo ustvarjati lepe rockovske melodije, ki grejo hitro v uho, hkrati pa so nekaj unikatnega."

Tabu - ko občinstvo prepeva v en glas

Rokersko vzdušje se je nadaljevalo tudi v dolgem koncertiranju Tabujev. Pevka Eva Beus, ki je s Tabuji od pričetka leta 2015, je ohranila koncertni vrtiljak, ki smo ga navajeni že 20 let, odkar skupina obstaja. Slišali smo precej novih in pa seveda legendarne Tabujevske, kot so Divje, Adrenalin, Lahko sem srce, Uspavanka, Oblak za dva, Pesek in dotik, Skrivnost in mnoge druge iz skupno njihovih sedmih albumov. Preden so stopili na oder, sta za MMC pevka Eva in basist Iztok Melanšek drug drugemu dopolnjevala stavke, ko sta se nostalgično spominjala Črnfesta izpred treh let: "To je bil eden mojih prvih nastopov s skupino in spominjam se, da je močno deževalo, bilo pa je nabito polno ljudi. Prvič sem doživela, da se je para dobesedno dvigovala. In ne, to ni bila ta naša odrska para, ki jo umetno spustimo kot popestritev, ampak so jo ustvarili ljudje pod odrom. Kolikor kaže, sploh ni možnosti, da bi na Črnfestu bilo slabo vzdušje. Poletje je, vse 'štima'. Smo naravnost iz morja, spočiti, energije imamo res veliko. Poletje je sicer čas, ko koncertiramo na polno, a poskušamo vmes tudi uživati. Se pa pripravljamo tudi na jesen. Zelo kmalu bo izšel naš nov singel, ki bo tretji na prihajajočem albumu. Prvega septembra izide še album Izštekani v sodelovanju z Valom 202. Letos ob naši 20-letnici imamo sicer veliko manjših dogodkov, tako kot smo si zadali. Ne želimo le enega velikega koncerta, ampak cel kup manjših 'cukrov', razporejenih čez vse leto. Obeta se tudi kakšen nov videospot."

Big Foot Mama - stari rockerski mački

Po Tabujih je na oder stopila zasedba Big Foot Mama. Na sceni so že 28 let in vsak njihov koncert je še vedno poln zagona, novosti in nostalgije. Pesmi Črn tulipan, Rola se, Led s severa, Vrn' se k' men, Važn’ da zadane in nove iz letošnjega albuma Plameni v raju, so zažigale v vsem svojem sijaju. Je pa zanimivo to, so Big Foot Mama, kljub svojemu visokemu jubileju na Črnfestu nastopili prvič. Grega Skočir je to še posebej poudaril: "Ja, prvič smo na tem festivalu, tako da smo se zelo razveselili njihovega povabila. Celo poletje smo imeli sicer zelo pestro, ker smo pospešeno promovirali Plamene v raju. Imamo v teh dneh kar vsak dan koncerte, potem pa se bo malce umirilo v septembru. Vsega skupaj smo za promocijo zadnje plošče imeli 18 koncertov. Veliko se bo dogajalo tudi ob koncu leta, predvsem decembra. Naslednje leto pa bomo malce že razmišljali, kako bomo proslavili našo 30-letnico, ki bo leta 2020."

Še zadnji: energični Mrfy

Preden so divji Mrfy priklopili vse svoje instrumente, so nekateri od utrujenosti (ali obveznosti naslednji dan) zapustili koncertno prizorišče, a ko se je zaslišala bas kitara in vokal pevca Gregorja Strasbergarja, je bilo vsem jasno, da večera še ne bo hitro konec. Ura je bila namreč že krepko čez eno uro zjutraj. Bas kitarist Lenart Merlin je pojasnil, da so na Črnfestu že nastopali: "Igrali smo tukaj pred tremi leti, tako kot Tabuji. Vem, da je deževalo, žur je bil pa nepopisen. Sicer smo iz Novega mesta in študiramo v Ljubljani. Igramo samo avtorsko glasbo, imamo pa tudi eno indie rock priredbo ljudskega komada Zrejlo je žito, ki je bil napisan posebej za tekmovanje v drugi sezoni oddaje V svojem ritmu, ki jo je organizirala TV Slovenija. Tam smo leta 2017 zmagali ravno s to pesmijo. Veliko koncertiramo. 21. septembra pa izide naš nov album in ga bomo predstavili na obletnici Kina Šiška.

Poleg uspešnega koncerta, ki ga je obiskalo okoli 700 ljudi, bo obiskovalcem na voljo še precej različnih dogodkov, ki bodo potekali v sklopu Črnfesta. Festival se bo zaključil prav tako s koncertom, 1. septembra. Nastopili bodo Matter ter raperja Nipke in Trkaj.

