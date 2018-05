Novega lastnika francoskega gradu bo določil žreb

Ocenite to novico!

Na voljo je 500.000 srečk

24. maj 2018 ob 19:06

Bordeaux - MMC RTV SLO, STA

V spletni tomboli je za zgolj enajst evrov za srečko na voljo grad v Franciji, sicer vreden okoli 1,7 milijona evrov. Ves izkupiček nenavadne akcije bo lastnica gradu namenila dobrodelnosti.

Popolnoma obnovljeni grad Chateau de Cautine ima devet spalnic in stoji na 12 hektarjih posestva, njegova vrednost pa je ocenjena na okoli 1,7 milijona evrov. V gradu so številne izvirne starine, udobno pohištvo in odprti kamini, ima pa tudi bazen. Grad leži v departmaju Dordogne na jugovzhodu Francije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.