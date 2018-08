Oprah Winfrey z jahto počitnikuje v Dubrovniku

V družbi modnih mogotcev

21. avgust 2018 ob 17:03

Dubrovnik - MMC RTV SLO, STA

Oprah Winfrey se je med križarjenjem z jahto, na kateri je tudi soustanovitelj modne hiše Valentino Giancarlo Giacommetti, ustavila tudi v Dubrovniku na Hrvaškem.

Prestižno jahto TM Blue One, ki je v lasti italijanskega poslovneža Valentina Garavanija, so v dubrovniškem pristanišču Gruž opazili prejšnji petek, a so sprva ugibali, da je na plovilu zgolj družba modne hiše Valentino.

Da je na jahti tudi Oprah, je potrdil prav Giacommetti, ki je na družbenem omrežju Instagram objavil črno-belo fotografijo z ameriško prijateljico. Ob njej je zapisal, da je v Dubrovniku preživel večer z izjemno žensko, ki jo ima s ponosom za prijateljico.

Hrvaški mediji so poročali, da so na počitnicah na Hrvaškem tudi nemška modna oblikovalka Diane von Fürstenberg, njena prijateljica Georgina Brandolini in urednica The Oprah Magazina Gayle King.

Te so se pretekli konec tedna sprehajale po starem mestnem jedru v Dubrovniku, Oprah pa niso opazili. Jahta se je nato zasidrala pri otočku Lokrum blizu Dubrovnika.

Jutarnji list sicer dodaja, da je Oprah v Dubrovniku že počitnikovala, in sicer leta 2007. Takrat so številni celo ugibali, da namerava kupiti eno izmed starih kamnitih hiš v vrednosti pet milijonov dolarjev.

P. B.