Po volitvah se nam na cestah obeta več policistov

Predvolilne obljube, 2. del

28. maj 2018 ob 06:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če gre soditi po napovedih strank, ki se potegujejo za vstop v parlament, se nam po volitvah na cestah obeta večja navzočnost policistov. Stranke so v veliki večini še vedno naklonjene odpustkom voznikom v obliki polovičnega plačila kazni, večina pa si bo prizadevala lažjo in hitrejšo izterjavo denarja za kazni za prometne prekrške.

Na Avtomobilnosti smo političnim strankam, ki se potegujejo za vstop v parlament postavili vprašanja, vezana na mobilnost na splošno, ki smo jo razdelili v štiri sklope. V prvem sklopu smo obdelali obljube v povezavi s cestno infrastrukturo, tokrat pa smo se osredotočili na zakonodajo in kaznovalno politiko. Stranke so morale na vsako vprašanje odgovoriti z da ali ne, če so želele, pa so lahko v največ 350 znakih tudi dodatno pojasnile svoj odgovor.

Boste povečali število prometnih policistov?

SLS: Policijske vrste so res podhranjene in podplačane, vendar so nekatera področja trenutno pomembnejša kot prometni segment. Slednjim je treba zgolj zagotoviti bolj življenjske delovne razmere!

SDS: Menimo, da je treba povečati število policistov na terenu. Njihovo delo mora biti usmerjeno predvsem v varovanje ljudi in premoženja, ne pa predvsem v izrekanje denarnih kazni. Bomo pa povečali število policistov operativcev in zmanjšali administrativni del tega aparata.

NSi: Razmislili bomo o zaostritvi prometnih predpisov, predvsem za najhujše kršitve prometnih predpisov.

LMŠ: Že sama navzočnost prometne policije ima veliko preventivno vlogo. Mnenja pa smo, da naše avtoceste zaradi drastičnega povečanja prometa potrebujejo t. i. avtocestno policijo, ki bo 24 ur skrbela za nadzor nad avtocestami. Pa ne samo merjenje hitrosti, tudi nezakonite migracije, tehnično neustrezna vozila, odkrivala in obravnavala kazniva dejanja, pomoč na cesti ipd.

SD: Zlasti na AC-ju ob prepovedi tovornim vozilom, da prehitevajo po prehitevalnem pasu.

Boste odpravili polovičko (»cenejše« hitro plačilo kazni)?

SLS: Gre za ukrep, ki omogoča ustrezno priznanje prekrška in hitro in učinkovito končanje prekrškovnega postopka brez dodatnih stroškov.

SDS: Sistem polovičk je zgrešen in kaže, da je njegov osnovni namen finančne narave, ne pa večja varnost v prometu. Uvedli bomo pravičnejši sistem kaznovanja.

Boste podprli predlog za spremembo postopka, ki bi omogočil lažji izrek in izterjavo kazni, pridobljenih s pomočjo tehničnih sredstev (radarjev)?

SLS: Da, saj ne gre za podporo dodatnim kaznim, temveč samo za zmanjšanje stroškov postopka in z boljšo učinkovitostjo zagotoviti enako obravnavo za vse državljane.

SDS: Najprej je treba zagotoviti varnost vseh udeležencev v prometu. Zato so potrebne preventivne akcije, katerih namen sta izobraževanje in zagotavljanje varnosti udeležencev v prometu. O predlogu ukrepa, ki predstavlja zmanjšanje administrativnih postopkov, bi veljalo razmisliti.

NSi: Pogosta izogibanja storilcev prometnih prekrškov plačilu kazni terjajo poenostavitev postopka.

DeSUS: Diskutabilno.

G. P., Ekipa Avtomobilnosti