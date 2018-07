Renault proizvodnjo clia iz Francije dodatno seli v Revoz

Proizvodnja avtomobilov

15. julij 2018 ob 15:08

Pariz - MMC RTV SLO

Renault bo pospešil proizvodnjo električnih modelov. Ta teden so napovedali, da se v tovarni v Flinsu bližini Pariza pripravljajo na to, da bodo podvojili proizvodnjo električnega modela zoe. Proizvodne zmogljivosti bosta zdaj zapolnili tovarna v Bursi v Turčiji in tovarna Revoz v Novem mestu.

Clio velja za enega glavnih Renaultovih proizvodnih adutov, zato je za Revoz dobra novica, da bo na njegovih proizvodnih linijah nastajalo še več cliov. Na drugi strani pa Francozi močno stavijo na elektrifikacijo svojega voznega parka, saj bodo v tovarno v Flinsu vložili kar milijardo evrov za množično proizvodnjo električnih avtomobilov.

Novo različico zoeja, ki je bil prvič predstavljen pred šestimi leti, bodo predstavili prihodnje leto. Zoe je bil med letoma 2015 in 2017 najbolje prodajan električni model v Evropi, letos pa ga je prehitel leaf, ki ga izdeluje koncernski partner Nissan.

Lani so v tovarni v Flinsu izdelali okoli 30 tisoč modelov zoe, skupaj pa že več kot 100 tisoč. Če so jih do zdaj izdelali 220 na dan, jih želijo s posodobitvami tovarne izdelati še enkrat več, torej 440 vsak dan.

Kmalu novi clio

V tovarni v Flinsu se je proizvodnja začela leta 1952, zdaj pa tam proizvajajo kombilimuzini clio in nissana micro ter omenjeni električni zoe. Lani so izdelali 63 tisoč cliov in 94 tisoč primerkov micre. To pomeni, da bodo morali okoli 60 tisoč cliov izdelati drugje, to pa bo v Bursi v Turčiji in v Sloveniji, v Novem mestu, so sporočili iz Renaulta. Zanimivo je, da jih bodo nekaj še vedno izdelalali v Franciji, saj bodo tako zapolnili luknje v dobavi.

Renault veliko pričakuje od nove generacije clia, ki ga bodo po pisanju Automotive News Europe predstavili konec letošnjega leta ali v začetku leta 2019. V Revozu, kjer je pred kratkim iz proizvodnje v Novem mestu zapeljal že štirimilijonti avtomobil, so ob jubileju potrdili, da kmalu prihajajo novi projekti.

Revoz ena najboljših tovarn

Prav clio je prinesel največji zagon tovarni v Novem mestu, saj so ob prihodu druge generacije posodobili proizvodni proces in uvedli dvoizmensko delo, pozneje pa celo triizmensko. Clio prve generacije je v tovarno prinesel tudi prvega robota za nanos mase na obloge vrat. Zadnje obdobje je obdobje twinga tretje generacije in najnovejšega clia četrte generacije. S proizvodnjo prihodnjega clia si v Revozu obetajo tudi rekorde v proizvodnji. Do zdaj so največ, 212 tisoč vozil, proizvedli leta 2009.

Trenutno je v Revozu obdobje zaupnosti, saj se pripravljajo na proizvodni proces novih produktov. Pripravljajo pa se tudi na bolj množično elektrifikacijo. Zdaj na Dolenjskem izdelujejo električnega smarta forfour.

Revoz je za zdaj edina tovarna avtomobilov v Sloveniji, a je prav avtomobilizem v Sloveniji ena najmočnejših izvoznih panog. V Evropski uniji največ avtomobilov proizvedejo v Nemčiji (skoraj 35 odstotkov), sledijo Španija, Združeno kraljestvo, Francija in Češka. Slovenija je po proizvodni vozil primerljiva s Švedsko, domovino Saaba in Volva. Slovenija bi v prihodnosti utegnila še izboljšati svoj položaj na omenjeni lestvici, če bo Magna uresničila napovedi in bo v Hočah poleg lakirnice tudi proizvodnja linija, kjer bi utegnili na leto izdelati do sto tisoč avtomobilov.

