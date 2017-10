Seat zaradi politične krize v Kataloniji prestavil razkritje imena svojega športnega terenca

Ukrepi zaradi politične krize

19. oktober 2017 ob 15:00

Barcelona - MMC RTV SLO

Španski mediji se v zadnjih tednih posvečajo predvsem politični krizi v Kataloniji. Zato so se pri Seatu odločili, da bodo prestavili napovedano objavo imena svojega novega velikega športnega terenca, ki so ga izbrali s pomočjo ljudstva.

Po izpeljanem postopku javne izbire imena svojega novega športnega terenca s pomočjo predlogov ljudstva, so želeli pri Seatu le-tega razkriti ta mesec. Toda proizvajalec, ki je moral na začetku meseca zaradi motenj v dobavi zaradi protestov začasno ustaviti proizvodnjo v svoji tovarni v Martorellu, je sporočil, da bo ime razkril nekoliko kasneje.

Španska znamka je minuli mesec objavila, da so se v najožji izbor imen uvrstila Alboran, Aranda, Avila in Tarraco. Zdaj pa je sporočila, da mediji posvečajo vso svojo pozornost političnemu dogajanju, zato bodo z objavo počakali na primernejši čas. Prav tako so prestavili objavo o podpisu dogovora s Španskim združenjem za inovativnost in digitalizacijo, pri čemer o tem niso razkrili podrobnosti. Ob tem zagotavljajo, da zamuda ne bo vplivala na priprave na začetek prodaje in proizvodnjo novega športnega terenca, ki bo potekala v Volkswagnovi tovarni v Wolfsburgu. Prav tako poteka po načrtih tudi mednarodna predstavitev malega športnega terenca arona v Barceloni.

Seat, ki je v Volkswagnovi lasti od leta 1986, je zahvaljujoč dobri podaji športnega terenca C segmenta ateca lani prvič po desetih letih spet posloval z dobičkom.

Po besedah direktorja, Luce de Mea bo največji hišni športni terenec, ki bo obenem tudi tretji v zadnjih treh letih, igral pomembno vlogo v okrevanju znamke.

Martin Macarol