Poudarki Škodin koncept za pariški avtomobilski salon

Gre za napoved serijskega modela C segmenta Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Škoda napoveduje novo kombilimuzino s agresivnim konceptom vision RS. Foto: Škoda Sorodne novice Nova octavia bo imela drugačen obraz Škoda kodiaq RS z rekordom na Nürburgringu Dodaj v

Škodino orožje za boj proti golfu

Škoda vision RS

31. avgust 2018 ob 11:18

Mlada Boleslav - MMC RTV SLO

Škoda pripravlja nov petvratni model, ki ga bo v konceptni obliki predstavila na začetku oktobra na avtomobilskem salonu v Parizu.

Škoda sicer ne velja za znamko, ki bi veliko stavila na športne modele, toda prav to bo rdeča nit njenega razstavnega prostora na bližajočem se pariškem avtomobilskem salonu, ki bo letos potekal od 2. do 14. oktobra. Poleg kodiaqa RS bodo Čehi namreč predstavili koncept, imenovan vision RS. Le-ta napoveduje novo kombilimuzino velikosti golfa, ki bo leta 2019 nadomestila model rapid.

Skice kažejo, da so konceptu vision RS namenili zelo agresiven videz, ki ga bodo na poti do serijske proizvodnje gotovo nekoliko omehčali. Serijski model tako ne bodo krasile tako velike odprtine zrak ter izjemo velika platišča, skoraj gotovo pa mu bodo namenili večji vzvratni ogledali. Nespremenjeni pa bosta ostali široka in nizka maska hladilnika, značilna za vse novejše Škodine modele ter proti zadku nagnjena strešna linija.

Znane so tudi že mere koncepta vision RS. V dolžino meri 4,36 metra, v širino 1,81 metra ter seže 1,43 metra v višino, medtem ko njegova medosna razdalja šteje 2,65 metra, s čimer se uvršča v golfov razred. Novi model bo dobil tudi novo ime, kar bo kupcem sporočalo, da ne gre za naslednika rapida.

Oznaka RS pomeni kratico za Rally Sport, s katero so opremljeni vsi najbolj dinamični modeli češke znamke. Prva modela s takšno oznako sta bila prototipna reli dirkalnika 180 RS in 200 RS iz leta 1974, ki jima je leto kasneje sledil model 130 RS. Slednji je bil kupe, ki je nastal na osnovi limuzine 130, namenjen pa je bil tako reli tekmovanjem kot dirkanju na asfaltu.

Najnovejši serijski model z oznako RS je veliki športni terenec kodiaq, ki se bo na salonu v francoski prestolnici predstavil z dvolitrskim turbodizelskim motorjem TDI s 176 kilovati (240 KM).

Martin Macarol