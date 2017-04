Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Ogromna okna, ki gledajo na jug in sever, omogočajo vdor velike količine sonca, kar majhno hišo optično poveča; dvovišinski prostor nad jedilnico pa obe bivalni nadstropji poveže v zaokroženo celoto. Foto: Urban Novak Hiši so odstranili nadstropje, sanirali pritličje in nad njega postavili novo betonsko ploščo z odprto mansardo, ki se z dvema velikima oknoma odpira na okoliško pokrajino. Foto: Urban Novak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sodobno prenovljena babičina hiša: udobje bivanja v stiku z naravo

Unikaten ambient v rustikalno-sodobnem slogu

23. april 2017 ob 18:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prazna babičina hiša, zgrajena v letu 1936, je za investitorja predstavljala možnost bivanja na udobnejši kvadraturi.

Številni dvomi, ki so se paru pojavljali ob selitvi iz Ljubljane na podeželje – želja po zasebnosti, po sodobnem načinu bivanja – so bili razblinjeni na prvem sestanku z arhitektom Urbanom Novakom. Ta je namreč v majhni ruralni hiški videl potencial, ki ga sama nista: poleg razširjenega bivalnega prostora, ki je bil prvi vzgib za selitev iz ljubljanskega stanovanja, sta naročnika s prenovo skoraj stoletja stare hiše pridobila unikaten ambient v rustikalno-sodobnem slogu ter odkrila udobje bivanja v neposrednem stiku z naravo, ki ga cenijo tudi njuni psi.

Čustvena navezanost na babičino zapuščino investitorju ni dovoljevala, da bi hišo porušil in na njenem mestu postavil novogradnjo, hkrati pa obstoječi objekt ni bil v stanju, da bi bilo v njem mogoče urediti sodobne bivalne prostore. Zato so se odločili za srednjo pot: hiši so odstranili nadstropje, sanirali pritličje in nad njega postavili novo betonsko ploščo z odprto mansardo, ki se z dvema velikima oknoma odpira na okoliško pokrajino.

Stroškovnik obnove hiše in fotografije pred prenovo najdete tukaj.

Hiša je s tem dobila zanimivo zasnovo: v starejšem, babičinem delu, ki meji neposredno na lokalno cesto, so urejeni spalni prostori in kopalnica ter kuhinja z jedilnico, ki se razširi še na vrt, medtem ko je celotna mansarda namenjena bivanju. Ogromna okna, ki gledajo na jug in sever, omogočajo vdor velike količine sonca, kar majhno hišo optično poveča; dvovišinski prostor nad jedilnico pa obe bivalni nadstropji poveže v zaokroženo celoto.

Nova oprema je zelo sodobna: oblikovana minimalistično, brez nepotrebnih detajlov, a v močnem in razvidnem osebnem slogu. Dopolnjujejo jo majhni spomini na preteklost hiše, kot je zastekljen opečni zid v kuhinji, ohranjeni kosi opreme, ki obiskovalca ves čas spominjajo na njeno poreklo, ter babičina klop za hišo.

Klop pa predstavlja le enega izmed mikroambientov na vrtu, kjer naročnika preživljata svoj prosti čas: na veliki terasi, pokriti z unikatno oblikovano nadstrešnico, uživata v nevihtah; pod veliko smreko, kjer je vedno senca, je urejen delovni kotiček; na velikanski vrtni garnituri pa si po dolgem in napornem dnevu privoščita kozarec vina in počitek.

Alja Košir, Ambienti

Fotografije: Urban Novak