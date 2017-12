Stefano Gabbana: "Nisem gej, preprosto moški sem"

Z Dolcejem sta se zasebno razšla leta 2004

18. december 2017 ob 12:30

Milano - MMC RTV SLO

Polovica oblikovalskega dvojca Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, je izjavil, da je že naveličan tega, da ga ljudje označujejo in vidijo le skozi njegovo istospolno usmerjenost.

"Ne želim, da me označujejo za geja, ker sem preprosto moški in pika. Besedo 'gej' so si izmislili ljudje, ki čutijo potrebo, da popredalčkajo ljudi v posamezne kategorije. Sam ne želim, da se me označuje po mojih spolnih izbirah," je pogovor za Corriere della Sera povzel Guardian.

Danes 55-letni Gabbana je skupaj s partnerjem Domenicom Dolcejem modno podjetje ustanovil leta 1984. Kot par sta se zasebno razšla leta 2004, kar pa ni zmotilo njunih poslovnih vezi, saj še vedno delujeta skupaj.

"Prepričan sem bil, da bom kot slavna oseba lahko pomagal po svetu širiti novo kulturo, kulturo, ki ne bo več osnovana na pravicah istospolnih, pač pa na človekovih pravicah. Najprej smo ljudje, šele nato smo homoseksualci, heteroseksualci ali biseksualci," se je pridušal oblikovalec iz Milana, ki je še dodal, da "gejevska združenja pogosto služijo kot način obrambe", a da si sam ne želi, da bi ga kdor koli ščitil, saj ni ničesar storil narobe.

Gabbana je še dejal, da se je istospolne usmerjenosti zavedel, ko je bil star 18 let in je prišlo k njemu na obisk v Milanu dekle, ki mu je bilo zelo všeč. "Odšla sva plesat, a zalotil sem se, da bolj kot njo opazujem moške. Skozi obiske pri terapevtu sem ugotovil, da je bilo to že v otroštvu v meni, le nisem imel poguma, da si to priznam. Že kot otrok sem se želel igrati sam, saj sem se počutil drugačnega od drugih."

A. P. J.