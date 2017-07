The Rolling Stones se bodo znova zaprli v studio

Dobro sprejet album priredb jim je dal zagon

24. julij 2017 ob 13:13

London - MMC RTV SLO

Kitarist skupine The Rolling Stones Keith Richards je razkril, da skupina prvič po letu 2005, ko je izšel album A Bigger Bang, pripravlja popolnoma nov material.

Veterani so sicer svoj zadnji album, ki so ga poimenovali Blue & Lonesome, izdali lani decembra, vendar na albumu ni njihovih originalnih pesmi, ampak priredbe znanih bluzovskih pesmi. Kot so razkrili takrat, so se snemanja priredb lotili, ker niso našli navdiha, da bi posneli svoje pesmi. A po Richardsovih besedah jim je ustvarjanje lastnega materiala le steklo, saj naj bi se "zelo, zelo kmalu" zbrali v snemalnem studiu.

"Ustvarjamo nove pesmi in se odločamo, kaj naj z njimi naredimo. Album priredb Blue & Lonesome je bil nekaj, kar smo čutili, da moramo narediti in tudi odziv je bil neverjeten. Stonesi bomo izkoristili zagon, ki ga nam je dal album in skušali narediti nekaj novega," je povedal 73-letnik.

Richards sicer ni izključil, da bi sčasoma posneli še en album z bluzovskimi priredbami. Album Blue & Lonesome je namreč požel številne pozitivne kritike, ki jih Stonesi za svoje izdelke niso bili deležni že lepo število let.

Skupina bo septembra izdala tudi knjigo in DVD, na katerem bodo zbrani njihovi nastopi iz 60. let prejšnjega stoletja, še poroča BBC.

Sa. J.