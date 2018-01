Tom Petty umrl zaradi predoziranja s protibolečinskimi zdravili

Družina sporočila rezultate obdukcije

20. januar 2018 ob 10:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rezultati obdukcije so pokazali, da je legendarni roker Tom Petty, ki se je oktobra lani poslovil v 67. letu starosti, umrl zaradi nenamernega predoziranja s protibolečinskimi zdravili.

Pettyjeva družina se je v petek srečala z mrliškim oglednikom in sporočila, da je glasbenik pred smrtjo trpel za različnimi tegobami, od tega so posebej izpostavili poškodbo kolka.

Ameriškega glasbenika so oktobra zaradi zastoja srca odpeljali v bolnišnico, kjer je čez nekaj ur izgubil bitko za življenje. Nekaj mesecev pozneje je njegova družina za javnost izdala rezultate obdukcije, ki kažejo, da je umrl zaradi predoziranja s protibolečinskimi zdravili.

V njegovem sistemu so našli štiri različne opioide, dve različni pomirjevali in eno vrsto antidepresivov. Kot vzrok smrti so navedli odpoved več organskih sistemov zaradi zastoja srca, ki ga je povzročila kombinacija različnih zdravil, zraven pa so dodali, da je bila smrt nesreča.

Koncertiral kljub poškodbam

Želel je ostati zvest svojim oboževalcem in je kljub delnemu zlomu kolka koncertiral, zaradi česar je poškodba napredovala. "Na dan smrti je izvedel, da je njegova poškodba kolka napredovala iz delnega v popolni zlom, in zdi se nam, da je neizmerna bolečina povzročila čezmerno uporabo zdravil. Še preden so z nami delili rezultate obdukcije, smo vedeli, da so mu zdravniki za vse tegobe predpisali različna zdravila, in močno verjamemo, da je bilo predoziranje nenamerno," so zapisali v izjavi, ob tem pa ostajajo pozitivni, saj se zavedajo, da se je poslovil brez bolečin in do konca življenja počel tisto, kar je imel najraje - se ukvarjal z glasbo.

Izjemno bogata glasbena kariera

Petty je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja s svojo skupino Heartbreakers. Skupina se je podpisala pod številne uspešnice, kot so American Girl, Free Fallin', Breakdown, Listen to Her Heart in mnogo drugih. Leta 2002 so bili sprejeti v Dvorano slavnih rokenrola. V 40-letni karieri je osvojil tri grammyje in prodal več kot 50 milijonov albumov.

Prvega grammyja je dobil leta 1989 kot član ekipe Traveling Wilburys za najboljšo rokersko izvedbo za album Traveling Wilburys Volume One, prvega samostojnega (s skupino) pa leta 1995 za najboljši moški rokerski nastop za You Don't Know How It Feels. Nagrade se je zasedba razveselila tudi leta 2009 za najboljši glasbeni video za pesem Runnin'Down a Dream.

P. B.