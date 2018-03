Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Francozi informaciji, da so burgerji prehiteli znane sendviče, zelo težko verjamejo. Foto: Reuters Sorodne novice Kdo bo delal družbo kurentom? Macron bi na seznam svetovne dediščine uvrstil bageto. Dodaj v

V Franciji prvič v zgodovini prodali več burgerjev kot sendvičev v bageti

Burgerji vedno bolj priljubljeni

20. marec 2018 ob 19:03

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Franciji so ljubitelji baget presenečeni, saj so lani prvič v zgodovini prodali več burgerjev kot priljubljenih klasičnih sendvičev s šunko in maslom.

Burgerje na ameriški način so lani stregli v 85 odstotkih restavracij po celotni Franciji in prodali kar 1,5 milijarde kosov, medtem ko so v istem obdobju prodali samo 1,2 milijarde klasičnih znamenitih sendvičev v bageti.

Še leta 2016 so v državi, znani po svoji kulinariki, prodali skoraj enako število sendvičev in vedno bolj priljubljenih burgerjev. "Že tri leta govorimo o noriji na burgerje. Letos pa ne vemo, kako opisati ta pojav, je pa popolnoma noro," je za AFP dejal direktor gastronomskega podjetja Gira Conseil Bernard Boutboul.

Čeprav burgerji veljajo za hitro prehrano, so jih v Franciji restavracije s hitro prehrano prodale le 30 odstotkov. Druge so prodali v restavracijah s polno postrežbo, kjer so burgerji običajno narejeni iz lokalnih in svežih sestavin.

Lani so tako prodali devet odstotkov več burgerjev v primerjavi z letom 2016, Francozi pa so nad rezultati zgroženi in ne morejo verjeti, da je tuji jedi uspelo nadomestiti njihove tako močno priljubljene sendviče v bageti.

