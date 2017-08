V službo ceneje s sosedom, sorodnikom, neznancem

Souporaba avtomobila

18. avgust 2017 ob 06:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vozimo se iz Trebnjega. Vozimo se skupaj tri, dve sva prijateljici, tretja je sorodnica," nam je zaupala Špela Cugelj, ki je na ta, vse pogostejši način znižala stroške prevoza na delo in z dela domov, hkrati pa je to bolj družaben način prevoza.

Glavni razlog za velik razmah souporabe avtomobilov je znižanje stroškov na poti na delo in domov. To pa ni edini razlog. Kakšni so pravzaprav motivi za souporabo avtomobila pri tistih, ki prevoz ponujajo, in tistih, ki ga uporabljajo, ter za kakšne poti ga najpogosteje uporabimo, so se spraševali v eni od preteklih oddaj Avtomobilnost.

Nič več težav s parkiranjem

Špela Cugelj pravi, da so se za sovožnjo na delo odločile zaradi težav s parkirnim mestom: "Pri meni v službi ni možnosti parkiranja. Prijateljica to možnost ima. Vsak teden vozi ena, teta, ki se vozi tedensko, pa doda tedenski znesek za vožnjo.“

Saša Pagon, ki prav tako uporablja metodo delitve avtomobila ali car poulinga, pa pravi, da se vozi s prijatelji iz istega kraja. Plačujemo na teden. Za vožnjo v obe smeri. Pod črto privarčujejo. "Veliko ceneje je, kot če bi se vozili z avtobusom," pravi Pagonova.

Razlogov za delitev avtomobilov je torej več, ne le nižanje stroškov. Souporaba avta se ne konča niti konec tedna, ko jo izkoristi druga vrsta voznikov oziroma potnikov.

Postali so prijatelji

Neda Pagon pravi: "Za ljudi moje starosti in mojega načina življenja cena ni najbolj odločilna. Za študente, ki se z mano vozijo, pa je. V ceni so ugodnosti, ki jih javni prevoz ne nudi. Kje te bodo pobrali in odložili. Pogosto se zgodi, da si izmenjamo telefone."

Še en uporabnik tovrstnega načina prevoza, Matija Cergolj, pa poudarja: "Skupaj si razdelimo stroške prevoza. Pomemben pa je tudi socialni vidik. Gre za druženje, nova poznanstva, prej se nismo spoznali, nikoli ne veš, kdaj poznanstva pridejo ponovno prav."

Sogovorniki priznavajo, da jih je kdaj v avtomobilu tudi pet, po večini pa štirje, zato je vožnja udobna, predvsem pa krajša. Tovrstni prevozi so priljubljeni tudi pri daljših razdaljah, na primer Ljubljana–Dunaj. Vožnja z vlakom traja tudi sedem ur in več, nam je povedala ena od uporabnic prevozov, z avtomobilom pa je na Dunaju v manj kot štirih urah. Hkrati je finančno delitev avtomobila veliko cenejša od vozovnice za vlak.

Zanesljivost voznikov je velika

Kaj pa nesreče? Na zavarovalnici Triglav pravijo, da oškodovani potnik v vozilu ne glede na objestnost in škodo, ki je bila povzročena namenoma, vedno dobi odškodnino. Tako je povzročitelj nesreče tisti, ki utrpi več škode, ker mu je ne povrnejo.

Zanesljivost tistih, ki ponujajo prevoz, je zelo velika, pravijo sogovorniki. Tudi Nada Pagon razkrije, da ima s ponudniki voženj dobre izkušnje: "Predvsem bonton je tisti, ki velja pri tovrstnih prevozih. Če kaj pride vmes, se opravičijo."

V Avtomobilnosti so se posvetili souporabi avtomobilov.

Gregor Prebil