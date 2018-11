V zapuščenem kamnolomu zrasel luksuzni podzemni hotel

Hotel, ki se zliva z naravno okolico

17. november 2018 ob 18:52

Šanghaj - MMC RTV SLO

Po skoraj desetih letih gradnje je Šanghaj dobil nov luksuzni hotel, ki se za razliko številnih drugih zgradb v mestu ne dviga visoko v nebo, temveč spušča pod površje.

Gradnja hotela, ki stoji ob 88-metrskem breznu zapuščenega kamnoloma, je stala okoli 250 milijonov evrov. Hotel Inernational Shangai Wonderland ima na voljo sobe z razgledom jezero, ki leži na dnu jame. Cene za eno noč se gibljejo med 428 in 478 evri.

"Gre za prvi primer, kjer je bil zapuščen kamnolom spremenjen v čudovit podzemni hotel," je povedal glavni arhitekt Martin Jochman, ki je zasnoval tudi znameniti dubajski hotel Burj Al Arab. "Ta enkratna priložnost mi je omogočila uresničiti zares zanimive ideje, kako preoblikovati odnos med mestom in naravo," je o svojem zadnjem projektu povedal britanski arhitekt, ki je hotel zasnoval tako, da se zliva s svojo okolico.

Zgornji dve od osemnajstih nadstropij se nahajata nad površjem, najnižji dve etaži stavbe pa sta potopljeni pod vodno gladino jezera, ki leži na dnu zapuščenega kamnoloma. Na površju ob hotelu stoji tudi zabaviščni park, različne športne in zabavne dejavnosti pa bodo na voljo tudi na jezeru. V naslednjem letu naj bi ob zabaviščnem parku in hotelu zraslo še nakupovalno središče. Celotna zgradba ima sicer 336 sob, restavracijo in prostore za rekreacijo, vključno s plezalno steno.

Rana, ki se ni skladala z okolico

Xu Rongmao, predsednik podjetja, ki upravlja s hotelom, je povedal, da je na zapuščen kamnolom naletel leta 2006. "To je bila rana, ki se ni skladala z okolico, ki jo sestavljajo zeleni griči. Ob tem se mi je utrnila misel, da bi lahko jamo izkoristili za gradnjo nenavadnega modernega hotela," je povedal Rongmao. Kamnolom so kitajske oblasti začele uporabljati med drugo svetovno vojno, obratovati pa je zaradi novih predpisov o varstvu okolja prenehal leta 2000.

Lastniki hotela zagotavljajo, da je za varnost poskrbljeno – stavba lahko po njihovih besedah prenese potres z magnitudo 9, opremljena pa je tudi z dvema požarnima dvigaloma in šestimi črpalkami, ki bodo poskrbele, da hotela ob obilnejših padavinah ne bo zalila voda.

Posnetke hotela si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku in fotogaleriji.

M. Z.