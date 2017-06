Video: Plešoča gorila v slogu ikoničnega prizora iz filma Flashdance navdušila

Zola je gledalce navdušila že leta 2011

24. junij 2017 ob 19:51

Dallas - MMC RTV SLO

Posnetek gorile, ki si v otroški kopalni kadi daje duška, je postal spletna uspešnica in uporabniki kar tekmujejo med sabo, kdo bo dodal najizvirnejšo glasbeno podlago.

Izvirnik, ki ga je objavil živalski vrt v Dallasu in je zbral že več kot milijon ogledov, namreč prikazuje 14-letno Zolo, ki v malem bazenčku najprej čofota, nato pa se začne vrteti na mestu in se spusti v divji ples v slogu breakdancea. A ob tem so dodali, da v ozadju ni igrala nobena glasba, da se je tako žival zavrtela sama od sebe, je poročal CNN.

Oskrbniki v živalskem vrtu so pojasnili, da je "ples" goril pravzaprav izkazovanje njihovega dobrega razpoloženja in pripravljenosti za igro, zato so v njihovo kletko tudi namestili kopalno kad, da bi jim omogočili dobro zabavo.

Ob tem pa so dodali, da je Zolin ples enkrat že obkrožil svet, in sicer leta 2011, ko je še živela v Calgaryju v sosednji Kanadi. Posnetku, ki je zbral štiri milijone ogledov, so takrat ritme breakdancea dodali že v živalskem vrtu sami, tokrat pa so rokave zavihali spletni uporabniki in dodali glasbene podlage po lastni presoji.

Največ odobravanja je požela izbira pesmi Maniac, saj je Zolin ples številne spomnil na znameniti prizor v vodi iz filma Flashdance, posnetega leta 1983.

Vse omenjene videe si lahko ogledate tudi spodaj.

T. H.