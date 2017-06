Zaradi šale o Trumpovem umoru pozivi, naj se Disney odreče Deppu

Hollywoodski zvezdnik se je za svoje besede že opravičil

25. junij 2017 ob 21:57

Washington - MMC RTV SLO/STA

Po neslani šali, ki si jo je na račun ameriškega predsednika privoščil igralec Johnny Depp, Trumpova družina od podjetja Disney pričakuje, da ga bodo odpustili.

Poročali smo, da se je Depp v četrtek na odru britanskega glasbenega festivala Glastonbury pošalil na račun Donalda Trumpa v zvezi z umorom predsednika.

"Kdaj je bilo zadnjič, da je igralec ubil predsednika?" je slišati hollywoodskega zvezdnika na posnetku, ki je nemudoma zaokrožil v medijih. S tem vprašanjem je očitno namigoval na atentat iz leta 1865, ko je igralec John Wilkes Booth v gledališču ustrelil takratnega ameriškega predsednika Abrahama Lincolna.

54-letni Depp se je naslednji dan v izjavi za ameriško revijo People magazine opravičil za "neslano šalo" o predsedniku Trumpu. Kot je pojasnil, je šlo za nenamerno šalo, s katero ni nikomur želel zlo, ampak zgolj zabavati.

Jeza Trumpovih podpornikov

Toda njegova izjava je med Trumpovimi podporniki naletela na ostre kritike, tiskovni predstavnik Bele hiše Sean Spicer pa je dejstvo, da Deppove besede niso naletele na večje razburjenje v širši javnosti in med uglednimi imeni, označil za skrb vzbujajoče. Predsednik Trump je dal jasno vedeti, da je vsakršno obliko nasilja treba obsoditi, je dejal Spicer.

Nato se je oglasila tudi Trumpova družina. Predsednikov najstarejši sin Donald Trump mlajši je prek Twitterja studio Walt Disney, za katerega je Depp posnel znamenite Pirate s Karibov, pozval, naj igralca odpusti. "Mislim, da bo za Disney težko, da ga obdrži," je zapisal in ob tem dodal še ključnik #FireDepp, ki je na družbenem omrežju že naletel na velik odziv.

Jezni uporabniki so ob tem spomnili tudi na igralčevo nasilno preteklost - lani je polnil naslovnice tabloidov, saj ga je soproga Amber Heard obtožila telesne in duševne zlorabe ter vdajanja alkoholu in drugim opojnim substancam.

Na losangeleškem vrhovnem sodišču je pod prisego dala izjavo, da je njen takratni mož vanjo zalučal svoj mobilnik, zaradi česar je dobila udarec v lice in oko. Ta dogodek je bil po njenem pripovedovanju kaplja čez rob po dolgotrajnem psihičnem in fizičnem nasilju in odločila se je, da vloži zahtevek za ločitev. Po končani ločitveni sagi je igralec postal "lažji" za sedem milijonov ameriških dolarjev.

T. H.