Curry dvomi o pristanku na Luno, zato ga Nasa vabi na obisk

11. december 2018 ob 18:12

Stephen Curry je v neki radijski oddaji skupaj z nekaterimi drugimi ameriškimi košarkarji podvomil, da je človeku uspelo pristati na Luni, kar je že sprožilo odziv Nase.

Curry je skupaj s soigralcem Andrejem Iguodalo in voditeljema, košarkarjema Vinceom Carterjem in Kentom Bazemorjem, poleg košarke razpravljal tudi o številnih drugih temah, v sklopu pogovora pa je sprožil vprašanje o pristanku na Luni, glede česar so si bili enotni vsi prisotni.

V pojasnilu je Curry dejal, da preprosto dvomi o pristanku na Luni, kar je vodilo v razpravo o najbolj priljubljenih teorijah zarote o zgodovinskem dogodku, med drugim tudi o tej, da je vse skupaj uprizoril in posnel ameriški filmski režiser Stanley Kubrick.

Na njegove besede se je že odzvala ameriška vesoljska agencija Nasa, ki je košarkarja povabila, naj med naslednjim gostovanjem ekipe Golden State Warriors v Houstonu obišče agencijo, kjer mu bodo pokazali dokaze o pristanku na Luni.

Med drugim so mu ponudili ogled kamnov, ki so jih astronavti prinesli nazaj na Zemljo. Nasa je namreč med letoma 1969 in 1972 v sklopu programa Apollo s svojimi plovili na Luni pristala šestkrat, 12 njenih astronavtov pa se je sprehajalo po njenem površju.

Curry pa sicer ni prvi znani ameriški košarkar, ki je v zadnjem času izrazil dvom o znanstvenih dosežkih. Podobno je pred približno letom dni storil zvezdnik ekipe Boston Celtics Kyrie Irving, ki je trdil, da je Zemlja ploska. Oktobra se je po skoraj enem letu prepričevanj znanstvenikov vendarle opravičil in priznal, da je bil obseden s teorijami zarote.

