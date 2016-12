Foto: Dva obraza božiča v Siriji - smrečica po šestih letih in okraski iz izstrelkov

Mir in dobro

26. december 2016 ob 21:54

Damask/Douma - MMC RTV SLO

Mimoidoči v Damasku niso mogli verjeti svojim očem, ko so tam na božični dan zagledali praznično okrasje - prizor, ki ga niso videli že vse od božiča 2010.

Spomladi leta 2011 se je v Siriji namreč razplamtela državljanska vojna, ki je do danes terjala že skoraj pol milijona življenj, več milijonov ljudi pa pregnala z njihovih domov.

Svetlobo prazničnih luči je zamenjala bleščava eksplozij, zven božičnih pesmi pa žvižganje izstrelkov, zato so se Damaščani ta konec tedna presenečeni zazrli v praznično vasico, ki je zrasla na trgu Umajad.

V ograjenem prostoru so na pobudo civilne družbe ob podpori ministrstva za socialne zadeve postavili bogato okrašeno božično drevo s svetlečo zvezdo na vrhu, pod katero počiva kup daril, ob njenem vznožju pa je postavljena tudi vprega severnih jelenov.

Zvečer se je tam zbrala glasbena skupina, oblečena v Božičkove kostume, pridružili pa so se jim tudi srečni meščani ter drug drugemu zaželeli srečne in mirne praznike. Prizor, ki je te dni enak po vsem svetu, le da je beseda "mir" izrečena s toliko večjim upanjem.

Nekoč risal na steklo, danes "na smrt"

Le nekaj kilometrov stran pa je božič po sirsko videti precej drugače. Akram Abu Al Fauz hodi po ulicah Dume in med ruševinami pobira izstrelke vseh vrst, velikosti in oblik, ki so padli na mesto.

Uporabi jih za ogrodje "božičnega drevesca" in za "okraske" - pred vojno je bil namreč umetnik in je slikal na steklo, zdaj pa "riše na smrt", kot sam pravi. Pod njegovimi spretnimi prsti na tulcih namreč nastajajo privlačni ornamenti, kar nato služi kot okrasek za bizarno praznično konstelacijo.

"Za svobodo potrebujemo tudi kulturo, umetnost in civiliziranost," je prepričan.

T. H., foto: Reuters, EPA