Urbi et orbi: Papež Frančišek pozval k miru in pomoči beguncem

Papež spominja na žrtve vojn in terorizma

25. december 2016 ob 13:19

Vatikan - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Papež Frančišek je v tradicionalnem božičnem blagoslovu urbi et orbi pozval k miru na svetu, spomnil pa je tudi na begunce. Ob tem je obsodil čaščenje denarja.

Papežev blagoslov mestu in svetu je na Trgu svetega Petra v Vatikanu spremljalo okoli 40.000 ljudi. Frančišek je pozval k miru po vsem svetu ter spomnil na žrtve nasilja in terorizma.

Pozval je k zagotavljanju pomoči civilistom v Alepu v Siriji. Kot je dejal, se morajo spopadi v tem mestu končati, nujno pa je treba zagotoviti pomoč in tolažbo izčrpanim civilistom. "Čas je, da orožje dokončno utihne in da se mednarodna skupnost zavzame za rešitev," je povedal.



Med drugim je papež izrazil upanje, da se bodo končali spopadi v Iraku, Libiji in Jemnu, "kjer ljudstvo trpi zaradi vojne in krutih terorističnih napadov". Opozoril pa je tudi na grozote terorizma v Nigeriji, kjer v zle namene izkoriščajo otroke.

Izraelu in Palestincem je Frančišek zaželel, da bi postali tako pogumni in odločeni, da bodo napisali "novo stran zgodovine". Pozval jih je, naj skupaj zgradijo prihodnost vzajemnega razumevanja in sožitja.

Vse je povabil k prizadevanju za mir in iskanje rešitev za mirno prihodnost, kot zgled pa je predložil mirovni sporazum vlade z uporniško skupino Farc v Kolumbiji.

Obsodil ambicije peščice

"Mir ljudem, ki trpijo zaradi gospodarskih ambicij peščice, zaradi golega pohlepa in čaščenja denarja, kar pelje v suženjstvo," je dejal. Papež je ljudi še pozval, naj ne pozabijo na migrante, begunce in tiste, ki trpijo zaradi družbenih in gospodarskih nemirov.

Papež: Božič je talec materializma

V soboto je papež daroval polnočnico pred več tisoč verniki, ki so se zbrali v baziliki svetega Petra in na trgu pred njo. Opozoril je na trpljenje ljudi, zlasti preganjanih v vojni in beguncev, pa tudi na trpljenje brezdomcev. Pozval je k sočutju, zlasti do otrok. "Treba je razmišljati tudi o otrocih, ki niso obdani z ljubeznijo matere in očeta, ampak so na svet prišli v vojni, revščini in bežanju. V podzemnem bunkerju, da bi se skrili pred bombardiranjem, na pločniku velikega mesta, na dnu z migranti prenapolnjenega čolna," je dejal papež.

Opozoril je tudi, da je božič postal talec materializma, ki je zasenčil Boga. Svet je obseden z darili, zabavami in samoljubjem, je dejal in pozval k več ponižnosti. "Jezus je bil rojen v hlevu. Nekateri so ga zavrgli, mnogi so bili do njega ravnodušni. Tudi danes morda obstaja podobna mlačnost, ko božič postaja zabava, ko svetloba komercializacije zasenčuje Boga, ko smo osredotočeni le na darila in hladni do tistih na robu družbe," je še dejal papež Frančišek.

B. V.