Foto: Kako se zabavajo nobelovci? Zavrteli so se na razkošnem sprejemu.

Banket je gostila kraljeva družina

11. december 2017 ob 11:35

Stockholm - MMC RTV SLO, EPA

Na razkošni večerji ob podelitvi Nobelovih nagrad, ki so jo organizatorji pripravljali več mesecev, se niso sprostili le člani kraljeve družine in povabljenci, temveč tudi eni najpametnejših ljudi na planetu - Nobelovi nagrajenci.

Za pripravo bogate pojedine v Modri dvorani v Stockholmu je bilo kuharjem na voljo pet dni. Povabljenih je bilo 1.350 gostov. A kljub skrbno načrtovanemu jedilniku je največ pozornosti požel ženski del elegantno urejene kraljeve družine in nagrajenci, ki so večer preplesali.

Občudovanja so bile deležne predvsem članice švedske kraljeve družine: kraljica Silvija in princese Viktorija, Madeleine ter Sofia. Številne oči so bile uprte tudi v Chrissy Teigen, ki je v telirani večerni toaleti ponosno razkazovala nosečniški trebušček. Večerje se je udeležila v družbi moža, priljubljenega ameriškega pevca Johna Legenda, ki je s svojim nastopom orosil marsikatero oko.

Nagrajenci so se na slavnostni večerji predstavili še v drugačni luči. Kip S.Thorne, Nobelov nagrajenec za fiziko, je navdušil s svojimi plesnimi koraki, ko je noč preplesal s profesorico Carolee Winstein.

