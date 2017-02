Foto: Najsmrtonosnejši telefon na svetu bodo prodajali na dražbi

Dražili bodo več kot tisoč zgodovinskih predmetov

18. februar 2017 ob 13:49

Chesapeake City - MMC RTV SLO

V nedeljo bodo na dražbi prodajali enega najbolj znanih telefonov v zgodovini – tistega, ki ga je zadnji dve leti življenja uporabljal diktator Adolf Hitler in z njegovo pomočjo izdajal ukaze, ki so bili usodni za milijone ljudi.

Sloviti rdeči telefon znamke Siemens – v izvirniku je bil črne barve, potem pa so ga posebej za firerja pobarvali na škrlatno – in z napisom Adolf Hitler je sicer le del obsežne kolekcije več kot tisoč zgodovinskih predmetov, ki jih bodo ponudili na dražbi v Marylandu, je pa vsekakor pritegnil največ pozornosti.

Dražbena hiša Alexander Historical Auctions pričakuje, da bodo za telefon, na katerem sta upodobljena simbola nemškega nacističnega režima svastika in orel, iztržili od 200 do 300 tisoč dolarjev (od 188 do 282 tisoč evrov).

Ob tem so v sporočilu za javnost pojasnili, da je Hitler telefon uporabljal zadnji dve leti druge svetovne vojne, po osvoboditvi Berlina pa so ga našli v njegovem bunkerju. Ko so ruski vojaki bunker maja 1945 razkazovali britanskim kolegom, je v oči padel britanskemu brigadirju siru Ralphu Raynerju, zato so mu ga Rusi podarili za spomin.

Zdaj pa to "najsmrtonosnejše 'orožje' vseh časov", kot so ga opisali v dražbeni hiši, Raynerjev sin prodaja na dražbi.

T. K. B.