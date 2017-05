Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Krone iz različnih zgodovinskih obdobij na črnem trgu dosegajo velike vrednosti (fotografija je simbolična). Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iz francoskega muzeja ukradli več milijonov vredno krono

Storilce policija še išče

14. maj 2017 ob 18:00

Lyon - MMC RTV SLO/STA

Neznanci so v noči s petka na soboto vdrli v muzej Fourviere v francoskem Lyonu in ukradli več milijonov vredno krono iz 19. stoletja, okrašeno s skoraj 1800 dragulji.

Kot so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz muzeja, je tatovom uspelo obiti "visokorazvit varnostni sistem" muzeja in pobegniti s Krono device. Ta je bila izdelana leta 1899 iz dragih kamnov, ki so jih darovale tedanje bogate lyonske družine.

K sreči so strokovnjaki lani popisali vse podrobnosti posameznega dragulja, kar bo najverjetneje pomagalo pri iskanju ukradene dragocenosti. Poleg krone so tatovi odnesli še dva kosa iz muzejske stalne zbirke, in sicer prstan in kelih.

Muzej, specializiran za versko umetnost, bo do zaključka kriminalistične preiskave zaprt.

