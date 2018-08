James Arthur je spregovoril o napadu tesnobe med koncertom

Zanj je bil to najhujši trenutek v življenju

12. avgust 2018 ob 15:51

London - MMC RTV SLO

Priljubljeni britanski pevec James Arthur je na družbenem omrežju spregovoril o napadu tesnobe, ki ga je pred nekaj dnevi doživel med svojim koncertom. "Mislil sem, da bom umrl," je zapisal.

30-letni zvezdnik je svojim sledilcem na družbenem omrežju Twitter v ganljivem zapisu priznal, da je bil trenutek, ko je na odru doživel napad tesnobe, eden najtežjih v njegovem življenju.

"Pred 12.000 ljudmi sem na odru doživel napad tesnobe. Tega verjetno ni opazil nihče, sam pa sem v tistem trenutku mislil, da bom umrl. Ta napad je bil najhujša stvar, ki sem jo izkusil v življenju. Dal mi je misliti. Zaradi njega zdaj bolj cenim vse, kar mi je življenje dalo," je zapisal.

Oboževalci so pevčevo priznanje sprejeli zelo odprto. "James, hvala, da si z nami delil izkušnjo, o kateri si večina ljudi ne upa spregovoriti," je zapisal eden izmed uporabnikov.

V preteklosti je zvezdnik v javnosti že spregovoril o svojem pogledu na duševne bolezni. V intervjuju za BBC je takrat dejal: "Športnike na velikih tekmah pred veliko množico ljudi vedno spremljajo športni psihologi. Jezi me, da takšne prakse glasbena industrija ne pozna."

Med nastopi pred večtisočglavo množico so glasbeniki izpostavljeni velikemu stresu, ki se ga želijo pogosto otresti z zlorabo alkohola in prepovedanih mamil, je takrat še izpostavil zvezdnik.

James Arthur je znan tudi po svojih uspešnicah Naked, Say You Won't Let go in drugih.

